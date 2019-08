České Budějovice - Předseda soběslavského klubu Marek Nývlt měl během víkendu příjemné fotbalové starosti. Vstřebával vítězství svého celku z poloviny týdne v pohárovém derby.

Soběslav chce hrát v divizi bez starostí o záchranu. | Foto: Deník

V Mol cupu vyhrála Soběslav nad Jindřichovým Hradcem 3:0. Nývlt byl pod deštníkem za plotem nachystaný v kopačkách a ve „štulpnách“ zasáhnout do boje. „Nemáme gólmanskou dvojku, proto jsem v dresu,“ vysvětloval. „Po dvou letech v divizi jsme získali řadu zkušeností, mužstvo jme udrželi pohromadě. Včetně Vaňka, který dal sedmadvacet gólů, velezkušeného Bouchala, brankáře Kuníka, Kutnera, který první rok v divizi dal sedmnáct gólů,“ naznačuje předseda klubu, na koho bude spoléhat. Soběslav vstoupí do divize za týden. Na její hřiště přijedou Sedlčany. "Nechci vyhlašovat, že budeme hrát v divizi o titul, na to jsme nohama pevně na zemi, ale nechceme mít starosti se záchranou," uvedl předseda jihočeského klubu.