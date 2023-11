V jihočeském Rudolfově začínal s fotbalem Zdeněk Procházka. Útočník Sparty, který vstřelil gól dokonce i Realu Madrid. Aktuálně je klub na šestém místě v tabulce krajského přeboru. Radim Pouzar na videu vzkazuje do celého kraje: "Přijdou dva noví hráči."

Rudolfov prožil povedený podzim. Radim Pouzar mluví o příchodu dvou nových hráčů | Video: Deník/ Kamil Jáša

Rudolfovští fotbalisté mají za sebou opravdu povedený podzim. V jihočeském krajském přeboru jsou na šesté pozici. Hráči i realizační tým už mají jasnou představu o programu v zimě. Podívejte se na video.

Rudolfov je v tabulce KP na šestém místě. V 15 zápasech nasbíral 21 bodů. Skóre je téměř vyrovnané: 35:36. Rudolfov hodně gólů dává, ale také jich dost dostává. V minitabulce nastřílených gólů jsou Rudolfovští dokonce na 4. místě.

Úžasný příběh. Maty nakreslil obrázek Haalandovi. Z Manchesteru přišla odpověď

Paradoxní pohled může být na kvalitu trávníku. Šéf třebětického klubu Josef Bastl během zápasu na rudolfovském stadionu poznamenal: "Terén nám tu moc nevyhovuje, není pro kombinační hru. Odpovídá ale listopadu. Kdyby se hrálo v srpnu, svědčilo by to naší hře víc." Šéf ambiciózního nováčka z Třebětic (po podzimu 8. místo) by měl možná vidět, jak to na stejném místě vypadalo před 10 lety. Rudolfov udělal v areálu velký kus práce, stadion je pro krajský přebor ideální. A na zápasy chodí i dost diváků. "S podzimem je u nás jednoznačně spokojenost," hodnotí Radim Pouzar. "S takovým bodovým ziskem jsme určitě nepočítali." Rudolfov ztratil dost bodů hlavně v závěru podzimní části KP: 15. kolo: Hluboká Rudolfov 3:0, 14. kolo: Rudolfov - Třebětice 1:3, 13. kolo: Třeboň - Rudolfov 1:0. Naposledy tým porazil 22.10. Osek. Ale stálo to za to, Rudolfovští nastříleli do soupeřovy sítě 7 gólů.

Jaké bude rudolfovské jaro? "Přijdou dva noví hráči," říká Pouzar. "Stejný počet bodl chceme získat i na jaře."

V krajských soutěžích najdete spoustu výborných fotbalistů. Věděli byste, kdo shodil pár kilogramů a hraje za Slavii? Nevíte? Stačí, když kliknete sem: Slavia