„Byl jsem v Brazílii s Amforou," vzpomíná DEjmal na exotickou cestu s báječnou partou výjimečných fotbalistů, herců, zpěváků, bavičů. „Salava, Rosák, Šíp, Náhlovský, Čenský, Bohdalová, Merta, Zich," vysypal z rukávu jména umělců. „Bičovský, Hruška, Panenka," připojuje jména známých fotbalistů. "Pelé byl určitě nejlepší fotbalista na světě. Všech dob. U mě je to znásobené tím, že jsem přesvědčený že kolébka fotbalu je Brazílie. Ne Anglie. Vždy jsem jí fandil."

Cestu do Brazílie nezapomene do konce života. „Pro mě to byl úžasný zájezd," vzpomíná na krásné chvíle, které prožil na jihoamerickém kontinentu. Mezi Čechy dorazili i bývalí Pelého spoluhráči. Třeba slavný Jarzinho.

Ze země fotbalu zaslíbené si domů na jih Čech přivezl obrovskou porci zážitků. „Já se odmalička pohybuju ve fotbalovém prostředí, najednou jsem byl na stadionu Maracaná." Nejenom, že se česká výprava podívala do fotbalového svatostánku, ale dokonce si ho mohla celý projít. Od hlavy až k patě. „Petr Salava tam měl kontakty, domluvil nám prohlídku stadionu." Estádio do Maracanã, oficiálně Estádio Jornalista Mário Filho, je víceúčelový otevřený stadion v brazilském městě Rio de Janeiro. Jihočech ze Strakonic se ocitl přímo v centru svatostánku, který byl postaven pro mistrovství světa ve fotbale 1950.

Finálové utkání mezi domácí Brazílií a Uruguayí sledovalo 199 584 diváků! Modernizovaný stadion byl nastaven na 82 238 fanoušků, kapacita pro MS 2014 je 78 838. V roce 2016 hostil úvodní i závěrečný ceremoniál a část fotbalové soutěže na XXXI. letních olympijských hrách.

Zažil bomby nad Plzní. Františka Šestáka rozladil v roce 2022 válečný konflikt

„Přišli jsme do foyer, hned jsme se ocitli před stěnou, na které byly fotografie z roku 1962. Zírali jsme na Masopusta, jak překonává Gilmara. Ta fotka byla v nadživotní velikosti. Nádhera!" Český tým tehdy vedl ve finále MS nad domácími 1:0… "A hned vedle byla v nadživotní velikosti Pelé. On byl a je v Brazílii populárnější než herci, zpěváci, politici. Nikdo proti němu neřekne nic špatného." Jindřich Dejmal zaregistroval Pelého už v době jeho mládí. "Začal řádit v sedmnácti letech," říká zkušený trenér.

Celý svět dnes srovnává Messiho a Maradonu. Maradonu a Pelého. Dejmal má naprosto jasno. "Messi a Maradona jsou velcí hráči. Pelé byl navíc tmel mužstva." Všechno si naplno uvědomil právě na stadionu Maracaná. Historické chvíle dýchly i na členy Amfory.

„Procházeli jsme celý stadion, já byl z fotbalových věcí úplně u vytržení." Pozorným trenérským pohledem si pečlivě prohlížel zázemí, které bylo na stadionu vytvořeno hlavně pro hráče. „Kabina? To bylo něco neuvěřitelného," líčí Dejmal dnes, jako by se z Ria vrátil teprve včera. „V kabině domácích mě zaujala rozcvičovací místnost, ta byla za takovými velkými vraty, my se ptali, co tam je?" Amfora měla přístup i do tajemných komnat. „Byla to neuvěřitelná místnost, ve které rostla tráva, teplota se přizpůsobovala venkovní teplotě, tam se rozcvičovali hráči, kteří pak vlétli na hlavní stadion, od první minuty řádili jako tajfun." Jindřich Dejmal si uchoval i další vzpomínky. Za českou výpravou dorazili na besedu Lulu a Jairzinho, spoluhráči Pelého.

Nečekaná zpráva. Smutná. Miroslav Milan Hönig zemřel. Šok pro fanoušky Motoru

„Bydleli jsme naproti Copacabaně, pláž byla přes ulici." Písečné věčné hřiště je pro Brazilce zasvěceno nejen fotbalu, ale míčovým sportům obecně. „Pláž je rozdělená na tři části," popisuje. „První díl je u moře, to je jen koupačka, druhý patří volejbalu na písku, viděl jsem i fantastický nohejbal na písku bez dopadu přes volejbalovou síť a v horním dílu Copacabany je několik fotbalových hřišť rozměrů normálního stadionu."

Na Copacabaně život nikdy neutichá, hra nepřestává. „Brazilci hrají, hrají a hrají. Do půl jedenácté, do noci, je tam i osvětlení, prostě pořád." Jen teď se na tři dny život v celé Brazílii zastavil, přesto bít srdce Pelého.