Českobudějovicko - Nejvyšší okresní soutěž fotbalistů pokračovala 20. kolem.

Ilustrační foto | Foto: GetPhoto/Pavel Rakušan

Borovanský lídr si udržuje šestibodový náskok před Srubcem. Oba týmy v čele na jaře body nerozdávají, a tak o něco zajímavější je sledovat dění u dna tabulky, kde se bojuje o udržení. Sokol Římov si domácí výhrou nad rezervou Týna hodně pomohl, zatímco Akra ani poslední Nemanice si remízou ve vzájemném duelu moc nepolepšily.

ŘÍMOV – TÝN B 3:1 (1:1) – Utkání začalo pro Římov šokem. V 5. min. hosté kopali pokutový kop za faul brankáře Bartizala a kapitán hostí Lisner ji s přehledem proměnil. Domácí se vzpamatovávali do 25. min., kdy z velkého tlaku vyrovnával Mesároš, a to po hrubce brankáře – nebrankáře Jedličky, jenž má jindy v popisu práce být dobrým obráncem. Týn měl potíže se sestavou, protože áčko hrálo ve stejnou dobu doma s Hlubokou. Druhý poločas začal pro domácí lépe: Lukáš Chovanec obelstil v 65. min. celou obranu Týna a obrátil skóre. Největší šanci na vyrovnání měl výborný Lisner, jenž šel sá¨m, na branku, ale gólman Bartizal ho vychytal. „Barti“, jak brankáři přezdívají, svoji chybu z 5. min. v utkání několikrát vynahradil vynikajícími zákroky. V 80. min přidal svůj druhý gól Mesároš, a pečetil tím důležitou výhru Římovských. I když hosté často soupeře přehrávali, chyběla jim koncovka. Hra Římova se tentokrát musela líbit. Rozhodčí Zd. Kovařík, ČK 1:1. Diváci: 70. (kou)

HLUBOKÁ B – ROUDNÉ B 4:1 (1:1) – Domácí nastoupili do zápasu se čtyřmi posilami z A – mužstva a na jejich hře to bylo znát. Soupeři chtěli vrátit prohru z podzimu, a tak se pustili od samého začátku do obléhání jeho branky. V 10. min se po fotbalové akci dostal k zakončení domácí Biro, ale z metru přestřelil! O pět minut později se již mohl radovat, když odražený míč vrátil před bránu Jandera a Biro pohodlně dal na 1:0. Ve 20. min. po zákroku domácího Čížka kopali hosté pokutový kop, který hostující kapitán Jirchář proměnil.1:1. Do druhého poločasu nastoupili domácí s jasným cílem – udržet tři body pod zámkem. V 58. min. proměnil pokutový kop domácí Jonáš. Pak už otěže zápasu převzali domácí a v 65. min. se opět radovali, když Hrouz krásně vystřelil z 25 metrů do břevna a pro pohotového Bira nebyl problém uklidit míč do sítě – 3:1. V 88. min. se naposledy měnilo skóre – penaltu proměnil tvrdou střelou doprostřed brány domácí Řehoř. Před 56 diváky pískal rozhodčí Šíma. (ben)

HRDĚJOVICE B – LOKO ČB B 1:0 (0 :0) – Domácí nastoupili s cílem odčinit nevydařené utkání v Týně. Postupem času si vytvořili mírnou územní převahu. První šanci na vstřelení branky měli v 15. min., kdy Jan Rybecký unikl po pravé straně, jeho centr však Voda na malém vápně špatně trefil. Zanedlouho se situace opakovala. Centr Jiřího Rybeckého pro změnu ze tří metrů netrefil do branky hlavou Čečka. Hosté zahrozili ve 23. min., kdy Vitha obstřelil vybíhajícího Mičana, ale jeho slabou střelu doběhl Mir. Votruba. V poslední minutě prvního poločasu hlavičkoval domácí Danda do břevna. Ve druhé půli domácí zvýraznili svoji převahu. V 58. min. Čečka vystihl rozehrávku hostující obrany, ta jej faulovala a Michal Votruba z penalty prudkou střelou zápas rozhodl. O dvě minuty později totiž hosté stejnou příležitost nevyužili. Beran zahrál rukou ve vápně, Krotkého střelu však Mičan bravurně lapil. Rozhodčí Šafránek, hráno bez karet. Diváci: 50. (číž)

NEMANICE – AKRA ČB 0:0 – Oba týmy, ohrožené sestupem, si uvědomovaly důležitost zápasu, a tak od začátku byla cítit na hráčích opatrnost. Ve 20. min. napřáhl z 35 metrů domácí obránce Bláha a překvapivá rána zatřásla břevnem! Za pět minut nejprve hlavičkoval hostující Baloun a chvíli po něm lehká Kotaškova střela vypadla Posířilovi z náruče, ale dobíhající Křiváček nedokázal dopravit míč do branky. Začátek druhé půle ozdobil pěknou individuální akcí hostující Tlachač, ale z těžkého úhlu trefil jen brankáře Šturmu. Nemanice postupně získávaly navrch, vidina tří bodů je hnala vpřed: na Posířila šel sám Urbánek, dvakrát nebezpečně střílel Strnad, první pokus skončil na tyči. Zápas mohl rozhodnout Urbánek, jenž po centru trefil Posířila do nohou. Nemanice bojovaly, dřely, ale převahu nedokázaly gólově vyjádřit. Sudí Hybner. ŽK 0:3. Diváci: 70. (ben)

SRUBEC – LIšOV B 5:0 (3:0) – Domácí mužstvo se ujalo vedení už v 10. min., kdy faul gólmana Fabiána na R. Leštinu ve vápně potrestal z penalty Kroupa. Ve 22. min. hostující brankář vyrazil Koudelkovu nebezpečnou střelu.Ve 33. min. se kopala další penalta, ze které zvýšil opět Kroupa. Hosté si vytvořili první šanci až ve 38. min., ale osamoceného Vojče vychytal domácí Bína. Do přestávky ještě zvýšil ve 42. min. střelou k tyči Koudelka. Hned po přestávce po přesném pasu R. Leštiny střílel přesně Koudelka a poté se prosadil po rohovém kopu ve skrumáži Hálek, jenž pečetil na 5:0. (vit)

SEDLEC – N. HRADY 2:1 (1:1) – V 6. min. centroval domácí kapitán Reitinger a brankář Winsberger vyrazil na roh. Ve 21. min. zahrávali hosté roh a Tácha dostal hosty do vedení. Za dvě minuty zahrál trestný kop domácí stoper Hovorka těsně vedle. Ve 34. min. zatáhl míč Radek Jodl, našel na penaltě Vávru a ten střílel vedle. Ve 42. min. šel sám na brankáře Vávra a opět střílel těsně vedle. Za dvě minuty se již domácí dočkali vyrovnání: Vávra šel sám na Winsbergra a přeloboval ho. Ve druhé půli hosté hrozili z rychlých brejků. Zdálky to zkoušel Horalík, v 68. min. střílel Viktor Jelínek z rohu vápna, ale brankář Mičan vyrazil jeho střelu na břevno. V 83. min. bez přípravy střílel Bazal a Mičan jeho střelu vytěsnil. Za čtyři minuty rozehrál Reitinger trestný kop na Jaroslava Zíku a jeho hlavičku s problémy vyrazil Winsberger. Závěrečný tlak Sedlec využil k dosažení vítězné branky. Koňarík prošel podél brankové čáry a narazil Jiřímu Jodlovi, jenž prostřelil vše, co měl před sebou. (švi)

BOROVANY – MOKRÉ 6:1 (2:0) – Za pěkného počasí se hrál dobrý fotbal. Domácí začali náporem a hned ve 3. min. prošel obranou hostí Kubíček, nahrál před branku Procházkovi, jenž zakončil přesně. Ve 14. min. šanci Plachty odvrátil obránce na roh. V 18. min. byl v pokutovém území sražen Plachta a Klimeš z pokutového kopu zvýšil na 2:0. Domácí pokračovali v náporu, ale šance Malíka, Kocara či Kubíčka zůstaly nevyužity. Začátek druhé půle začali domácí ve velkém stylu. Ve 47. min. Kubíček prošel obranou hostí a zvýšil na 3:0, o dvě minuty později si na Klimešův centr naběhl Procházka. Pak Plachta zužitkoval hlavou roh Kubíčka. V 66. min. Procházka našel přesnou přihrávkou Kubíčka. Poslední slovo měli hosté. Borovanští za stavu 6:0 přece jen polevili v nasazení a Mokré po pěkné kombinační akci v 68. min. Alexou snížilo. Výhra lídra mohla být ještě výraznější. Sestava vítězů: Jenkner – Malík, Plachta, Linhart, V. Pileček – A. Pilát, Račák (76. Helebrant), Klimeš, Kocar – Kubíček, Procházka. Rozhodčí Ambrůžek, ŽK 2:0. Diváci: 75. (kub)

Příští kolo (16.–17.5.): Srubec – Hluboká B, Lišov B – Hrdějovice B, Loko ČB B – Římov, Týn B – Borovany, Mokré – Nemanice, Akra – Sedlec, N. Hrady – Roudné B.