Fotbalisté Junioru Strakonice vyhlásili před startem této sezony krajského přeboru mužů útok na první pětku tabulky a do tří let na postup do divize. K tomuto cíli by měl svými brankami napomoci Karel Krejčí (29 let). Ten svou roli plní dokonale a ve dvanácti utkáních dal deset braneka na další nahrál. Strakoničtí však mají ještě jednu posilu, o které se moc nehovoří. Zápasy konzultují s Karlem Krejčím starším (dnes slaví 53 let), zkušeným trenérem, který má za sebou kromě jiných angažmá i post trenéra U21 České republiky a byl i asistentem trenéra Pavla Vrby u mužské reprezentace. Zkušeností tedy má na rozdávání.

Otec a syn. Karel Krejčí starší se svým synem Karlem probírá fotbal nejen po linii Junioru Strakonice.Zdroj: Jan ŠkrleByl jste na několika zápasech Strakonic. Co říkáte úrovni fotbalu na jihu Čech a především v Junioru Strakonice?

„Sice sleduji především profesionální fotbal, ale samozřejmě po očku sleduji i kariéru mého syna Karla. Jsem rád, že je o něho zájem. Od léta jsem doma, a tak jsem se byl několikrát ve Strakonicích podívat osobně. Byl jsem příjemně překvapen. Zázemí je ve Strakonicích na krajský přebor až nadstandardní, o fotbal se tam dobře starají a myslím si, že by do budoucna Strakonicím slušela i vyšší soutěž.Co se týče krajského přeboru, tak bych fotbal spíše porovnával v dlouhodobějším horizontu. Vidím, že nižší soutěže mají o něco nižší úroveň než dříve. Ale je to dané samozřejmě tím, že hráči studují vysoké školy, mají svá zaměstnání a skloubit to s fotbalem není jednoduché. Trenérům to moc nezávidím. I když ve Strakonicích mají určitou výhodu, že je zde široká základna od přípravek přes žáky, dorost, béčko mužů až k prvnímu týmu. Trenéři si pak mohou i tréninky doplňovat hráči z béčka či dorostu. Co byl Karel v jiných týmech, tak to někdy bylo složité v tom, že tolik kluků na trénink nepřijde a trenér pak nemůže dělat věci, které má připravené.

Konzultovali s vámi hru týmu i trenéři a funkcionáři Junioru?

Sedli jsme si, je na nich vidět, že chtějí zdejší fotbal posunout. Požádali mě o můj názor. Viděl jsem nějaké dva zápasy ze záznamu a bavili jsme se o tom, jakým způsobem mančaft posunout dál. Probírali jsme tréninkový proces i zápasy. Docela mě překvapilo, kolik Strakonice dokázaly na podzim uhrát bodů. Na týmu je vidět progres. Je tam řada mladých zajímavých hráčů. Pokud budou pokračovat v dobrém tréninkovém procesu, tak určitě půjdou v kariéře výše. Ale jak jsem již říkal, mě nejvíce překvapilo zázemí a lidé, kteří jsou fotbalu naprosto oddaní.

OBRAZEM: Strakonický Junior řádil v Blatné

Jak na Vás působí tým po herní stránce?

Viděl jsem asi čtyři zápasy. V čem bych viděl trochu problém, je to, že bylo na podzim hodně absencí. Tým neměl ustálenou sestavu. Ale je to logické, byly tam zdravotní problémy, fotbal zastavoval i covid. Přesto ale nemám z týmu žádný špatný pocit. Je tam zajímavý mix zkušených hráčů s mladými kluky. Pokud by zkušenější kluci do Strakonic nepřišli, asi by Junior tolik bodů na podzim neuhrál. Jsou tam zajímavá jména mezi mladšími hráči. Výkonnost na krajský přebor určitě potvrdil gólman Lízal, zajímaví jsou například i Nosek, Funda, Šimek a další. Nějakých pět či šest kluků v tom kraji potvrdilo, že se s hráči v Junioru pracuje od mládeže dobře. Do celkového obrazu hry pomohly příchody zkušených, ať to byli Žáček, náš Karel či Zahrádka s Rozhoněm. Namixovalo se to dobře. Když jsem je viděl v duelu s Jankovem, tak je vidět, že se tam vytvořila dobrá parta. Pokud by se to podařilo ještě vhodně doplnit, mohla by se na jaře hrát horní polovina tabulky. A pokud tým zůstane pohromadě a sportovní úsek bude dále na kádru pracovat, tak mají Strakonice šanci se posunout tam, kde byly v minulosti. Když jsem byl já na vojně, tak ve Strakonicích hrály dva divizní mančafty. Když vidím zázemí na Fezku a na ČZ, kde je mládež, tak nevěřím svým očím. Umělka, travnaté plochy, takové zázemí nemají leckde ve vyšších soutěžích.

Strakonice vyhlásily do tří let útok na postup do divize. Nemusela by to tedy podle Vás být nereálná věc?

Je to okresní město, vyšší soutěž sem patří. Ale je to o penězích a sponzorech. Pokud má klub finance na to hrát divizi či třetí ligu, tak proč ne. Tým je silný, dal se rychle dohromady. Pokud situace dovolí absolvovat zimní přípravu a soutěž poběží dál, tak mají kluci potenciál se dál zlepšovat. Je to jen o práci. Cítím z vedení, že chtějí fotbal posouvat. Kluci si zase váží toho, že hrají krajský přebor a do budoucna by zde postupové ambice měly být.

Strakonický Junior mění svou strukturu a do tří let chce divizi

Syn Karel je nejlepší střelec týmu. Probíráte zápasy, poslouchá vás?

O fotbale se s Karlem bavíme pořád. Vidím, že má na fotbal docela dobrý pohled. Komentuje i moje zápasy a vidím, že fotbal vnímá dobře. Nemá to jednoduché. Má náročnou práci, takže se udržuje ve svém volnu. V kariéře jej brzdila různá zranění. Ale jak ho sleduji, tak v chlapech nastřílel v mistrákách přes stovku branek. Zocelila ho i zahraniční angažmá v Rakousku či Německu. V Klatovech je historicky nejlepší divizní střelec. Góly zkrátka umí dávat. Když mu vyjde zimní příprava, tak může týmu na jaře dál pomáhat brankami. Jsem rád, že i ve Strakonicích na podzim potvrdil, že střelec je.

A pokud by se chtěl vrhnout za čas na trenérskou dráhu, tak jsem pro. O fotbale přemýšlí, rozumí mu. Určitě by se jako trenér neztratil.

Karel Krejčí mladší v akci.Zdroj: Jan ŠkrleJak již bylo zmíněno, Karel Krejčí mladší je s deseti brankami nejlepším střelcem Junioru po podzimní části sezony. Jak vnímá své angažmá v Junioru Strakonice on sám?

Prošel jste již několika kluby, jak hodnotíte zázemí, komunikaci a podmínky ve strakonickém Junioru?

Ano, to je pravda, mám toho za sebou již hodně. Zázemí v klubu se za ten půl rok hodně vylepšilo. O vedení se dá s nadsázkou říct, že nám zařídí nebo vybaví, co nám na očích vidí. Podmínky v Junioru jsou pro fotbal na velmi dobré úrovni.

Přišel jste jako kanonýr. Ve 12 zápasech jste dal 10 branek a na další nahrával. Svou roli jste tedy plnil skvěle. Spokojenost, nebo mohlo být podle vás i něco lépe?

Kdyby mi toto někdo řekl před začátkem sezony, tak bych byl samozřejmě spokojený. Určitě se ale vždycky může dařit lépe. Já si hlavně přeji, aby mi drželo zdraví a mohl jsem v zimě potrénovat. Doufám, že týmu opět na jaře pomohu brankami.

Vyhovuje vám systém hry Junioru, který je postaven především na pevné obraně s brejkovými výpady?

No, abych byl upřímný, tak brejky a rychlost celkově není moje silná stránka. Ale mám okolo sebe mladé rychlé kluky, kteří mi to dokážou ve finální fázi připravit. Trenéři nás nabádají na rychlé kontry a mně se tento styl líbí.

Před sezonou přišlo několik zkušených hráčů, které doplňuje strakonické mládí. Jak funguje tato chemie týmu?

Na začátku sezony si to pomalinku sedalo. A od doby, kdy do týmu přišel z béčka Benedikt, tak se to najednou vyšvihlo, jako kdybychom spolu hráli dva roky. A také, jak on sám říká, začali jsme sbírat konečně body. A myslím, že tímto se to zlomilo.

Strakoničtí vyhlásili v horizontu tří let útok na postup do divize. Je to podle vás v současné konkurenci jihočeských týmů reálné?

Když jsem to slyšel poprvé od vedení, tak mi to nereálné nepřišlo. S odstupem času musím říct, že nás čeká opravdu hodně a hodně práce, aby se tak stalo. V Jihočeském kraji, co se týká té špičky, jsme zatím daleko za ní.

Spokojenost, ale stále je na čem pracovat, hodnotí podzim trenér Raušer

Junior je po podzimu ve středu tabulky, co je třeba pro jaro změnit, aby se dostal blíže čelu?

Na páté místo ztrácíme tři body. Pak ta první čtyřka je už odskočená o více bodů a také je kvalitnější než ostatní týmy v soutěži. Co a jak změnit, je spíš otázka na trenéry, ale za mě musím říct, že jsme se potýkali se spousty zranění během celého půl roku. Věřím, že když budeme v plné sestavěa všichni zdraví, tak do pátého místa skončit můžeme.

Váš otec je velice zkušený trenér, jezdí se na zápasy Junioru dívat. Rozebíráte spolu hru týmu, radíte se spolu?

Když se táta nebo celkově rodina na mě přijede podívat, tak mám o motivaci postaráno. Za celý život na mě nestíhal tolik jezdit a dívat se jako v poslední době a já jsem za to moc rád. Je můj velký fanoušek a naši hru někdy rozebíráme až moc do detailu. Profi úroveň, na kterou je zvyklý, a ta amatérská je hodně veliký rozdíl.

Máte ambice jít v otcových trenérských stopách?

Čím jsem starší, tak mě to více láká. Chci to minimálně zkusit. Táta mi má hodně co předávat. Uvidíme, co přinese čas.