Klub PCO patří k nejlepším v České republice. Pochlubit se může celou sezonou, kterou vyšperkovala velmi povedená stříbrná tečka. Final Four v sálové kopané se hrálo v Litovli. Hráči PCO cestovali do Olomouckého kraje s jasným cílem. Potvrdit vysokou kvalitu mezi nejlepšími českými týmy. V desetitisícovém městečku předvedli sebevědomý a suverénní výkon. Závěrečný turnaj o mistra ČR byl pro klub PCO stříbrný.

Několikanásobný vítěz českobudějovické extraligy má za sebou premiérovou sezonu v 1. lize.

"Po dlouhých letech jednoznačného kralování jsme konečně kývli na postup," zaznělo z kabiny úspěšného týmu PCO. „Cílem bylo dostat se do play off a v něm se pokusit probojovat na závěrečný turnaj Final Four,“ popsal motivaci jeden ze stabilních hráčů Jiří Hrbáč. Průběh základní části nasvědčoval, že se tým bude držet v popředí tabulky. Před závěrečnými čtyřmi zápasy se PCO dostalo na vedoucí příčku a tu až do konce základní části udrželo. "Jako vítěze základní části nás čekal osmý tým FK Adria ."

Další výzvou byl zisk titulu v Českém poháru. Zdravě ambiciózní hráči si připomněli úspěch před šesti lety, kdy PCO také triumfovalo a zúčastnilo se evropského šampionátu ve španělském Lloret de Mar, kde vybojovalo skvělé druhé místo. „Rád bych si to kluci s vámi zopakoval," zaznělo od Ondry Hačky před turnajem.“ Jak si přál, se také stalo. Tým PCO byl v Českém poháru nejlepší ze všech. Deklasoval v semifinále dalšího jihočeského účastníka (Devianti 6:1) a vítěznou jízdu zakončil finálovým vítězstvím 3:0 nad několikanásobným mistrem ligy, který je Chemcomex Praha. Cíl je splněn, sny dostávají nádech reality. PCO čeká v příštím roce evropský šampionát vítězů Pohárů v italském Rimini.

Nejlepší výkon na jaře, říká Potočný. Fanoušci ale nedorazili, důkaz je na videu

Play off je jiná soutěž. Jiná liga. Play off hrají týmy úplně jinak. Hráči mají v play off úplně jiný nasazení…Znáte to? To vám řekne každý sportovec, který se ze základní části myšlenkově přesune do vyřazovacích bojů. "Naprosto se to vyplnilo," přikyvují hvězdy týmu PCO. Tým FK Adria Kladno do čtvrtfinále doplnil tým o velmi kvalitní hráče z 1. futsal ligy. Ti byli vítězi základní části velmi silným protivníkem. Dokonce hned první čtvrtfinále v Českých Budějovicích vyhrálo Kladno 6:3, a proto v odvetě mohlo dokonat překvapení." Tým PCO je ale složený z bojovníků, kteří překvapení s nádechem senzace nedopustili. Klub PCO zvítězil 2:1 a ve třetím rozhodujícím čtvrtfinále po vítězství 4:1 slavil postup do Final Four.

Sportovní halu v Litovli dělí od Českých Budějovic přesně 307 kilometrů. Jihočeši od Vltavy se přesunuli k Moravě a na hřišti řádili. "Cestovali jsme téměř kompletní, jen jsme řešili rébus na sobotní semifinále, kdo nastoupí v brance." Nečekaně se mezi třemi tyčemi objevil Andrej Mykytjuk z klubu Helas Brno. „Pouzi, ty jsi opravdu manažer No. 1," zaznělo od hráčů po cestě v minibuse na adresu uznávaného hrajícího šéfa týmu Radima Pouzara. Po vítězstvích 5:3 a 3:1 nad týmem VPS Stavoblock Polička postoupilo PCO do vysněného finále 1. ligy v sálové kopané. Tým doplnil brankář Tomáš Lerch, který si nechtěl nechat ujít zápas o mistra ligy. Ukázal tím obrovský charakter, který tak zapadá do týmové DNA.

Finále proti pražskému Chemcomexu bylo ozdobou celé soutěže. Mírným favoritem asi byli Pražané, ale hráči z PCO za nimi vůbec nezaostávali. Spíš naopak. Z celkového vítězství 5:4 se radoval tým z hlavního města 5:4. Šéf svazu Milan Semmler neskrýval nadšení: „Na takový zápas je radost pohledět. Finálové utkání muselo všechny sledující nadchnout. Čtyřicet minut plného nasazení nakonec přineslo titul Chemcomexu, vyhrát však mohl kterýkoli z obou soupeřů. Dík patří oběma celkům, ale i rozhodčím, kteří zvládli utkání velmi dobře.“

Poklonu celému týmu za celoroční skvělou reprezentaci klubu vysekl spoluhráčům Radim Pouzar: "Porážka ve finále nás mrzí, nicméně jsem pyšný na úspěchy, kterých jsme dosáhli. Odměnou pro vítěze Českého poháru je turnaj v Itálii, jako poražený finalista zřejmě budeme hrát i Ligu mistrů v sálové kopané. V následujícím roce se koná několik akcí české reprezentace v sálové kopané a na podzim by mělo být dokonce mistrovství světa v Mexiku. Už po turnaji zaznělo mnoho dotazů na naše hráče, také v tom vidím obrovský úspěch. Určitě bychom tak úspěšně nemohli působit bez podpory pánů Hačky (Tex-Color) a Bohinského (generální sponzor PCO). Věřím, že nám budou i nadále nakloněni, i když vím, že doba není úplně snadná. Proto jim patří obrovský dík."

Tým PCO přivezl do jihočeské metropole kromě zisku stříbrných medailí i plno individuálních cen.

Nejlepším střelcem ligy se stal Petr Benát (29 branek)

Nejlepším obráncem ligy se stal Radim Pouzar

Nejlepším hráčem celého ročníku byl vyhlášen Petr Benát