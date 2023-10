V utkání I. A třídy v Kamenném Újezdu pískali rozhodčí s mikroporty. Podívejte se na video. Trojice, kterou vedl Kollmann, komunikovala prostřednictvím sluchátek a mikrofonů.

Rozhodčí na utkání I. A třídy využívali mikroporty | Video: Deník/ Kamil Jáša

Byla to v Kamenném Újezdu světová premiéra. Zápas Planá - Zlatá Koruna rozhodovali sudí s připevněnými mikroporty. Utkání se hrálo v Kamenném Újezdu, protože hřiště v Plané u Č. Budějovic prochází rozsáhlou rekonstrukcí.

Na stadion přivedl své kolegy hlavní rozhodčí Jaroslav Kollmann. Zápas odřídilo trio: Kollmann - Kříž, Kříž. "Je to novinka," přikyvoval hlavní rozhodčí, který během zápasu komunikoval s kolegy. "Výkonný výbor to schválil, rozhodčí by mikroporty měli používat od příštího roku," vysvětlil Kollmann, který si sadu mikroportů pořídil na vlastní náklady.

Technika proniká i do nižších soutěží, v Kamenném Újezdu řídili rozhodčí zápas I. A třídy i s pomocí mikroportů.

Zápas mezi domácí Planou a Zlatou Korunou skončil 1:1. V 66. minutě otevřel skóre hostující Konečný, vyrovnával v 75. minutě Cimerhanzl z penalty.