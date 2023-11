Tabulka I. A třídy skupiny B v Jihočeském kraji napovídá, že jaro bude hodně bouřlivé. První je Meteor Tábor. V tabulce má jen jednobodový náskok před Sokolem Sezimovo Ústí. Trenér lídra soutěže ale má naprosto jasno. Chce postup. Zajímavostí je, že osmdesát procent hráčů v klubu jsou přímo odchovanci Meteoru.

Meteor Tábor nasbíral v I. A třídě ve skupině B ve 13 zápasech 31 bodů. Skóre má 44:19. Trenér Jiří Smetana říká: "Jsme spokojení." Aby ne. Meteor se rozloučil s podzimem výhrou na hřišti Čt. Dvorů 3:2. "My máme jasný cíl," říká Smetana, který nehledá žádné alibi, žádné výmluvy, za níc se neschovává. Chce postup a dělá pro něj všechno, co dokáže. "Chceme se dostat o soutěž výš." Z první A třídy by postup znamenal posun Meteoru do krajského přeboru.

Mimochodem, tady je docela zajímavé srovnání. V KP je lídrem Hluboká. V 15 zápasech dostala jen 6 gólů. V I. A třídě ve skupině A jsou první Strunkovice. Ve třinácti duelech inkasovaly osmkrát. A Meteor Tábor? Třináct zápasu a 19(!) obdržených branek. "My to máme jinak," usmívá se spokojený a zdravě ambiciózní trenér. "Jsme pověstní tím, že branky dostáváme, ale také jich docela dost dáváme." Trenérova slova potvrzuje tabulka. Podívejte se do ní, najdete ji přímo pod tímto článkem. Skóre Meteoru Tábor po podzimu je 44:19. Víc gólů v krajské I. A třídě ve skupině B nenastřílel žádný tým. "Dostali jsme ne zrovna málo gólů, to je pravda, ale zase máme velkou útočnou sílu, takže jsme schopni co zápas dát dva góly." Smetanovu normu naplnil Meteor i v posledním podzimním utkání. Ke dvěma gólům Lukáš Nerudy přidal ještě jednu trefu Janošík. "Co zápas jsme ale schopni taky dostat dvě branky," ví trenér dobře, na co se musí hráči v tréninku koncentrovat. "Skóre obdržených gólů je opravdu vysoké, pracujeme na tom, doufám, že to v zimě zlepšíme."

Zatímco na jiných stadionech mají potíže s tréninkovou morálkou, v areálu Meteoru Tábor je trénink co trénink plno. "Tak s tím problém vůbec nemáme," potvrzuje Smetana, který až do posledního zápasu podzimní části sezony hráče za přístup chválil. "Na poslední trénink přišlo dvacet lidí," říká ohromující číslo, které by jiní trenéři určitě záviděli. "Jsme na tom dobře, kluci chtějí pracovat, chtějí trénovat." Áčko spojilo síly s B týmem, obě družstva vede Jiří Smetana. "U nás je tréninková morálka dobrá." A bude určitě i v roce 2024, kdy Meteor Tábor bude obhajovat první místo z podzimu. "Jsme teprve v půlce, musíme pokorně postupovat zápas po zápasu," dodal Smetana.

Velkou zajímavostí je, že Meteor sází převážně na odchovance klubu. "Máme jich tu osmdesát procent," přikyvuje trenér.

