Tábor se chystá na turnaj O pohár hejtmana Jihočeského kraje

Bude to stát za to. Fotbalový turnaj O pohár hejtmana Jihočeského kraje se uskuteční na konci srpna. Devítletí hráči se na něj těší celé prázdniny. Podle informace z videa, které přikládáme k tomto článku, hejtman Martin Kuba dorazí do Tábora osobně.

Fotbalový turnaj O pohár hejtmana Jihočeského kraje | Video: Deník/ Kamil Jáša