Naděje domácího FC MAS Táborsko se po skvělých výkonech z prvního dne probojovaly do Zlaté skupiny do společnosti Zbrojovky Brno, Spartaku Choceň, Sparty Praha a Slavie Karlovy Vary, a v konečném účtování skončily druhé právě za Spartou.

Do turnaje vstoupilo 24 týmů rozdělených do čtyř základních skupin po šesti týmech, z nichž první dva postoupily do Zlaté, další dva do Stříbrné a poslední dva do Bronzové skupiny o konečné umístění. Do tabulky se pak počítá výsledek utkání s týmem, s nímž družstvo postupuje do závěrečných bojů. Základní částí turnaje prošly v první den bez jediného zaváhání AC Sparta Praha a Sparta Choceň, které vyhrály všechna svá utkání ve skupině, navíc s impozantním skóre z pěti duelů 36:9 (Sparta) a 34:6 (Choceň).

Zatímco Choceň ve Zlaté skupině své ďábelské tempo neudržela a dočkala se prvních porážek, Sparta pokračovala ve své krasojízdě. Pražané zdolávali své soupeře nejméně o dva góly, ale v duelu s domácím Táborskem museli o udržení vedení bojovat až do posledních sekund utkání, aby nakonec zvítězili těsně 2:1. Sparta zvládla celý turnaj bez ztráty body, když vyhrála všech 11 utkání a zaslouženě Ondrášovka Cup v kategorii U10 vyhrála. Celkem ze čtyř letošních finálových turnajů ovládla Sparta tři.

Výtečně si vedlo i domácí FC MAS Táborsko, které hnala za parádním výsledkem velká skupina fanoušků. Táborští potřebovali k zisku stříbrných medailí zdolat v posledním utkání Zbrojovku Brno, což se jim po výhře 3:0 podařilo. V tabulce pod sebe o jediný bod dostali FC Slovácko a mohli se tak radovat ze skvělého úspěchu.

V Táboře vzbudil velký zájem všech přítomných autor 204 ligových gólů a kovaný Jihočech David Lafata, který je ambasadorem Ondrášovka Cupu právě v kategorii U10. „Měli bychom se snažit dětem fotbal zpříjemnit tak, aby je bavil a zůstaly u něho. Měli bychom si vážit dětí, které na fotbal chodí. Sám jsem začínající trenér, když vedu desetileté kluky v Dubném u Českých Budějovic, kde bydlím. Chodí nám docela dost dětí, takže máme dokonce tři kategorie. Kluci od nás v kategorii U11 jedou dokonce do Benešova na finálový turnaj Ondrášovka Cupu, což pro ně bude velký zážitek,“ svěřil se svým pohledem na mládežnický fotbal a s prvními trenérskými zkušenostmi legendární kanonýr Českých Budějovic, řeckého Xanthi, Jablonce, Austrie Vídeň a Sparty.

David Lafata si v Táboře odbyl také premiéru jako spolukomentátor přímého přenosu, když po boku Pavla Čapka doplňoval svými postřehy dramatické utkání Zlaté skupiny mezi Spartou a domácím Táborskem. „Děkuji za pozvání k mikrofonu. Moc jsem si to užil a nebylo to až tak složité, protože v utkání bylo k vidění spousta pěkných akcí. Jestli ti kluci budou takto pokračovat, tak se v budoucnu máme na co těšit.“

Zajímavé postřehy si z Tábora odvážel i trenér reprezentační jednadvacítky Karel Krejčí, který u dětí hodně dbá na silnou emoční vazbu ke sportu. „Dnes jsou podmínky jiné než v minulosti. My měli škváru, dnes mohou všichni hrát na pěkném trávníku nebo na umělé trávě. První předpoklad je, aby kluky fotbal bavil a milovali ho. Zásadní je vybudovat u dětí vztah ke sportu, aby se těšily na každý trénink, na každý zápas a měli z fotbalu radost. Když to trenér dokáže, tak ho budou kluci milovat možná i víc než svého tátu.“

Dlouhé roky sleduje Ondrášovka Cup ředitel sportovně-technického oddělení FAČR Jiří Kotrba, který vidí v Ondrášovka Cupu i velký herní přínos. „Ondrášovka Cup je skvělou příležitostí pro hráče, ale i pro jejich rodiče, stačí se podívat na tu atmosféru. Navíc se hraje v malých formách, to znamená 4+1, 5+1, 7+1, kdy jsou kluci neustále u míče, mění se prostředí na hřišti, musí se rychle rozhodovat, což je klíčové. Právě tyto základní principy jsou v některých momentech podobné jako ve velkém fotbalu a v něm je pak mohou naplňovat.“

Letošní ročník Ondrášovka Cupu vyvrcholí v Benešově, kde se od pátku do pondělí uskuteční finálové turnaje kategorií U8 a U11.

CELKOVÉ POŘADÍ TÁBORSKÉHO FINÁLE KATEGORIE U10

1. AC Sparta Praha 21

2. FC Táborsko 13

3. FC Slovácko 12

4. FC Zbrojovka Brno 9

5. FK Mladá Boleslav 9

6. FK Spartak Choceň 8

7. FC Sparta Brno 6

8. FC Slavia K. Vary 4

Nejlepší hráč: Dominik Vondryska (FK Kohouti Rokycany).

Nejlepší střelec: Steve Houdek (FK Spartak Choceň).

Nejlepší brankář: Benjamin Hruška (AC Sparta Praha).

Autor: Jiří Nikodým