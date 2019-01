Jižní Čechy – Letní příprava jihočeských účastníků II. ligy pokračuje také uprostřed tohoto týdne, kdy na oba týmy čekají soupeři z elitní trojky českého fotbalu: Táborsko v úterý od 10.15 hodin hraje na Strahově s pražskou Spartou, Dynamo ve středu změří od 17 hod. v Plzní síly s tamní Viktorií!

Nový masér Dynama Jakub Vogl má v péči Petra Javorka, jenž v Třeboni se souhlasem Táborska s týmem Dynama trénuje. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Sparta o víkendu porazila divizní K. Vary 6:0, když tři góly vstřelil kanonýr Lafata. Fotbalisté FC MAS Táborsko hráli v sobotu na Svépomoci s Příbramí, a přestože své zkušenější borce nechal trenér Roman Nádvorník odpočívat, podlehli exligovému soupeři až po boji 0:1. „V přípravě máme dvacet hráčů plus dva gólmany, zátěž musíme rozložit na všechny. Proti Příbrami hráli hlavně ti mladí a na Spartě nastoupí ti zkušenější,“ uvedl kouč Táborska.



Dynamo v přípravě ještě nedostalo ani gól, jenže v Plzni na jeho defenzívu čeká těžká prověrka: Viktoria všechna čtyři přípravná utkání vyhrála celkovým skóre 23:4! „Jedeme do Plzně rovnou z Třeboně, kde jsme na soustředění, takže to pro kluky bude náročná prověrka,“ připustil trenér David Horejš, ale ujistil, že i proti ligovému vicemistru ještě šanci dostanou všichni hráči z kádru. „Uvidíme dle zdravotního stavu, ale chtěli bychom zase tým rozdělit na dvě jedenáctky,“ zdůraznil trenér Dynama. „Právě zápas v Plzni může mnohé ukázat a až po něm bychom chtěli hráčský kádr stabilizovat,“ uzavřel Horejš a dodal, že by chtěl, aby podobně jako proti Slavii se hráči favorita nezalekli a byli odvážní i směrem dopředu.



Fotbalisté Dynama si ještě před středečním zápasem v Plzni odskočili nabírat kondici na čtyřdenní soustředění do Třeboně.



A jak se Deník měl možnost při pondělní návštěvě v Třeboni přesvědčit, dostávají tam pořádně do těla. Na pondělní dopoledne jim trenéři David Horejš, Jiří Lerch a Petr Skála připravili pořádnou zabíračku, jakou byl běh na tři kilometry, ale rozdělený na různě dlouhé úseky, které fotbalisté museli běhat na čas a s různou intenzitou. „Chtěli jsme, aby si kluci sáhli až na dno sil a určitě to pro ně bylo hodně náročné, většina jich to ale zvládla bez problémů a všichni se vešli i do limitu,“ ocenil David Horejš. „Sice toho měli plné zuby, ale nedá se nic dělat, něco odběhat tu musíme,“ krčil rameny.



Přestože po každém úseku nějaký čas fotbalisté popadali dech, brzy i náladu na různé průpovídky našli. K čemuž i trenéři přispěli: „Teď máte poslední stovka, tu Elvis jistě zaběhne za 10,6 jako Bolt,“ dobíral si posilu z Vltavínu Petr Skála. „Musíš zrychlit, vždyť Beny to zaněhl o pět vteřin rychleji a přitom je mu sedmatřicet,“ dával trenér Horejš jednomu z dorostenců za příklad Petra Benáta.



Své svěřence ale spíš chválil: „Mají správný přístup, nic nešidí. My stejně ale trénujeme hlavně na hřišti,“ podotkl a upřesnil, že v neděli měli trénink ve Staré Hlíně. „A na výborném trávníku,“ podtrhl Horejš, jenž podmínky v Třeboni chválil: „Třeba v hotelích Svět a Regent nám všichni vycházejí ve všem vstříc.“



Individuální tréninky vedle rekonvalescenta Čermáka má s nataženým svalem i mladý Tomek. V týmu už není znojemský Motal, zato ale kondici naplno v Třeboni nečekaně nabírá i navrátilec Petr Javorek. „Testy v Olomouci mu nevyšly, a když se naskytla možnost jeho návratu sem, akceptovali jsme to,“ uvedl trenér David Horejš. „Je tu zatím na týden, záleží na domluvě s Táborskem. Já bych byl rád, kdyby tu mohl být. Je to zkušený fotbalista, úspěšně tu působil v první lize a jsem přesvědčen, že by nám pomohl. Věřím, to dopadne dobře. Určitě by to pro nás byla posila,“ dodal.



„Mám od Táborska povolení tento týden s Dynamem trénovat,“ potvrdil jednatřicetiletý záložník, jenž dle svých slov v Olomouci hned od začátku cítil, že to nedopadne dobře. „Měl jsem informace, zřejmě ale klamné, že nějací kluci odtud mají odejít, jenže ti tam zůstali, a navíc když jsem tam přišel, naopak už Olomouc udělala nějaké hráče na hostování,“ krčil rameny.



Dynamo ho kontaktovalo už před testem v Olomouci a teď se jednání obnovila. On sám by se návratu do Dynama nebránil. „Z Budějovic jsem sice neodcházel úplně v dobrém, jsou to ale už čtyři roky a ty vztahy se dost narovnaly. Navíc já na působení v Dynamu rád vzpomínám. Hlavně první rok v lize byl velice vydařený, i partu jsme měli výbornou,“ vyzdvihl.