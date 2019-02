Tábor – „Výsledek proti Táborsku se nepovedl. U Nisy to snad dopadne lépe…“

Christián Frýdek (vpravo) pispěl dvěma góly k výhře Táborska v přípravě ve Voticích s Příbramí. Na snímku bojuje s Jaroslavem Treglerem. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Tímto titulkem uvedl klubový web prvoligové Příbrami referát z sobotní generálky na jarní premiéru v Liberci. Ta generálka, hraná na neutrální půdě ve Voticích totiž příbramskému favoritu pořádně zhořkl – druholigové Táborsko totiž Příbrami uštědřilo debakl 4:1!



Fotbalisté Příbrami, která hrála před týdnem v Č. Budějovicích s tamním lídrem II. ligy nerozhodně 1:1, přitom vstoupili do zápasu výborně, když už v 11. minutě se prosadil Voltr a překonal Šimáně v bráně hostí – 1:0.



Rychlý vedoucí gól ale jako by hráče ligového favorita ukolébal, protože krátce nato po Kodadově nahrávce střelu volného Kopřivy vyrazil gólman Kočí jenom reflexivně a za jeho zády neskončila ani následná Čermákova dorážka. Ani to nebylo pro Příbram zřejmě dostatečným varováním, protože jen o několik minut později Christián Frýdek dvěma slepenýma góly skóre duelu otočil: ve 33. minutě mladý záložník po Pilíkově centru hlavou vyrovnal na 1:1 a dvě minuty nato dal vedoucí branku svého týmu.



Po změně stran Táborsko dalo příležitost se ukázat také dvěma čerstvým zahraničním posilám, jimiž jsou Toutou a Kuffour, oba zatím na zkoušku. A právě první ze jmenovaných možných nových hráčů završil nečekaný triumf Táborska dvěma dalšíma góly : v 53. minutě zvýšil po Pilíkově přihrávce na 1:3 a hned vzápětí sice Pilík svou samostatnou akci zakončil střelou do tyče, z následné dorážky ale Toutou byl znovu úspěšný a pečetil na 1:4!



„Ač se hrálo na umělce, byl to z naší strany krásný zápas, ve kterém dle mého názoru vyhráli zaslouženě. To co jsme si řekli na Maltě, tentokráte fungovalo lépe než při utkáních, která jsme tam sehráli. Tady kluci plnili to, co měli, byli jsme i velice efektivní,“ pochvaloval si po zápase v rozhovoru pro klubový web trenér Táborska Petr Mikolanda. „První poločas se mi líbil jak herně, tak i nasazením. Ve druhém poločase jsme zkoušeli další hráče, které testujeme. Dobře se ukázal urostlý dvoumetrový útočník Toutou. Také Příbram po přestávce vystřídala a myslím, že z její strany to bylo trošku ochuzené. Jsem rád, že v kádru nemáme žádné svalové zranění, to znamená, že hráči zátěž absorbují dobře. Do prvního mistráku nám chybí tři zápasy a víme na čem zapracovat, abychom jarní část zvládli a zachránili se,“ uzavřel své hodnocení trenér Táborska.



V další přípravě hraje FCT v sobotu v Benešově.

Příbram - Táborsko 1:4 (1:2) - Branky: 11. Voltr – 33. a 35. Frýdek, 53. a 54. Toutou.

Příbram: Kočí – Nový, Kodr (46. Nitrianský), Tregler, Mingazov (46. Průcha), Skácel – Kilián, Rezek, Katidis, Fantiš – Voltr. Táborsko: Šiman – Navrátil (60. Ngimbi), Hasil (46. Zárybnický), Pilík (65. Rondič), Kodad (65. Schramhauser), Klusák, Březina (60. Čermák), Čermák (45. Januška), Kopřiva (65. Vozihnoj), Frýdek (45. Kuffour) – Musiol (45. Toutou).