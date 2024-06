Zaměstnanecká liga Deníku přináší nejen sportovní zápolení, ale i příležitost k setkání a zábavě mimo pracovní prostředí. Kapitáni týmů sdílejí své dojmy z turnaje, chválí organizaci a prostředí v Nové Vsi a vyjadřují své fotbalové preference. První cena, výlet na zahraniční ligu, je pro všechny velkým lákadlem.

Zaměstnanecká Liga Deníku. Turnaj v Nové Vsi | Video: Deník/ Kamil Jáša

Sesbírali jsme hlasy kapitánů týmů v Zaměstnanecké lize Deníku. Tady jsou:

Hynek Štencl (Laufen s.r.o): Těšíme se, zase to bude jiné než v Táboře. Úroveň je vyšší. Hrajeme v okresních přeborech, máme tři hráče ze Znojma, ti doplňují náš kádr z Bechyně. Přál jsem postup Táborsku do první ligy, Dynamo prokázalo zkušenosti, pokud budou takhle hrát dál, tak postoupí. Maji tady v Nové Vsi pěkně připravenou hospodu, je tu krásné hřiště, proti Táboru je to velký rozdíl. To je nebe a dudy. První cena v Zaměstnanecké lize je úžasná, já bych si vybral anglickou ligu.“

Ondřej Málek (Rohde Schwarz): „Teď už jsme na třetím ročníku. Hrajeme fotbal, nic v rámci firmy, takže příjemnou příležitost se sejít a zahrát si. Fotbalově já hraju první A třídu v Šumavanu Vimperk, máme kluky z A tříd z B třídy. Já se byl podívat na baráži podívat v Budějovicích podívat, fandil jsem dobrém fotbalu, důležité je, že liga zůstane na ligu. První cena v turnaji Zaměstnanecké ligy, asi bychom rádi viděli anglickou ligu.

Zdeněk Šafránek (GPN nástrojárna s.r.o.): „Hrajeme krajský přebor za Trhové Sviny, je perfektní příležitost se sejít, zahrát si a dáme si nějaké pivo. Dáme si tu v Nové Vsi nějakou dobrotu v hospodě, na turnaj to tu nachystali hezky. Baráž jsme sledovali, já fandil Táborsku, moc se mi nelíbí aktuální práce v Dynamu. Cena ze Zaměstnanecké ligy je úžasná, ale je vysoká úroveň, musí být všichni hráči výborní. My bychom asi vyrazili na španělskou ligu. Já jsem fanoušek Villarrealu.“

Milan Nousek (CASTA a.s Písek): „Jezdíme na ligu Deníku rádu. Dva ročníky jsem po sobě u skončili druzí, třetí ročník jsme vyhráli. Jsme rádi, že si vyzkoušíme úroveň o level výš. Tady jsou fotbalisti. Je fajn, že sejdeme, zahrajeme si proti sobě a dáme si pivo, ti co neřídí, tak si jich dají i víc. V Nové Vsi je super zázemí, je vidět, že se o to starají. Ne, že bych v baráži vysloveně někomu fandil , je dobře , že liga zůstane v jižních Čechách, to je pro kraj dobře. Cena na zahraniční ligu je super. Já bych je španělskou. Jsem fanoušek Realu Madrid a Sparty.“

Jan Homolka (Agrostroj Pelhřimov, a.s.): „Hrajeme v Pelhřimově, hrajeme divizi, bojujeme o záchranu. Je to pro nás zpestření pracovní náplně, zahrajeme si karty v autobuse, pan majitel, pan Stoklásek vlastní Agrostroj a ČSAD Blansko, tak jezdíme autobusem. Na Zaměstnanecké lize se pobavíme, patří k tomu pivo, je to zábava, já si dám po zápase nějakou dobrotu, připravili v Nové Vsi krásně. Baráž o první ligu jsem sledoval, přál jsem spíš Táborsku, v Dynamo, jak čtu na sociálních sítích, se dějí asi velké věci. My byli minulý rok druzí, jeli jsme do Františkových Lázních, tam to bylo fajn, rádi bychom ale vyhráli. Mně se líbí Premier League, ale kvůli počasí bychom vybrali Španělsko. Barcelonu nebo Real.“

Tomáš Kramný ( Envision Group s.r.o.): „Rádi si zahrajeme a reprezentujeme naši firmu. Chceme postoupit. Všichni fotbal hrajeme, od krajského přeboru až po čtvrtou třídu. Tomáš Říha hraje krajský přebor ve středních Čech za Sedlčany. Dáme si tady po fotbale i pivo, je to pro nás zábava. Baráž o ligu jsme sledoval, přál jsem Táborsku, bydlím přímo v Táboře. V Nové Vsi je super prostředí, krásný areál, Zaměstnanecká liga Deníku je organizačně hezky připravená. První cena je krásná, já bych vybral anglickou ligu, jsem velký fanoušek Chelsea.“