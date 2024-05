Podívejte se na video u tohoto článku. Fotbalový obránce Lukáš Havel se vrátil mezi děti, tentokrát jako patron populárního turnaje McDonald’s Cup. Jeho návštěva mezi mladými nadějemi fotbalu vyvolala nadšení srovnatelné s příjezdem rockových hvězd. Havel, který své první fotbalové kroky spojuje právě s tímto turnajem, se podělil o vzpomínky a zkušenosti s nadcházejícími talentovanými hráči.

To byla autogramiáda! O podpis Lukáše Havla na turnaji McDonald's Cup byl obrovský zájem | Video: Deník/ Kamil Jáša

Bylo to, jako by přijeli Beatles. Podívejte se na video u tohoto článku. Mezi děti dorazil obránce prvoligového Dynama České Budějovice Lukáš Havel. Je patronem soutěže McDonald’s Cup.

Patrony McDonald’ s Cupu jsou na celorepublikové úrovni třeba Vladimír Šmicer, Václav Černý nebo Klára Cahynová. Na jihu Čech se hrálo pod patronací Lukáše Havla. Narodil se 6. 6.1996, je mu 27 let. Váží 75 kg, měří 186 cm. Hraje Fortuna: ligu za Dynamo. Před jarní částí Fortuna: ligy řešil spoustu důležitých věcí. Dokončoval studium vysoké školy, doléčoval poraněný kotník a vyprávěl o turnaji, který si velmi dobře pamatuje. "Hrál jsem McDonald’ s Cup každý rok, když jsem chodil na základní školu. Byly to skvělé zážitky. Pamatuju si, jak jsme netrpělivě čekali každý rok, až turnaj začne, abychom se mohli porvat o co nejlepší umístění."

Lukáš Havel považuje turnaje se spolužáky na základní škole za své první krůčky ve fotbale. "Často jsem byl nejlepším střelcem turnajů," usmívá se fotbalista, který z pozice stopera dokáže dát gól i v lize. Hlavně hlavou. V nejvyšší soutěži už jich dal 14, blíží se k metě 150 odehraných zápasů!

Shodou okolností jednu z kategorií vyhrála ZŠ v Grünwaldově ulici. Právě do této českobudějovické školy chodil i Lukáš Havel! Podívejte se na video, o Lukášův podpis byl obrovský zájem. Takovou autogramiádu jste určitě dlouho neviděli.