Je tady Zaměstnanecká Liga Deníku. Na otázky před turnajem odpovídali zástupci firmy TKPgeo.

Zaměstnanecká Liga Deníku v Putimi | Video: Deník/ Kamil Jáša

Martin Lerch se na turnaj v Nové Vsi chystá svědomitě.

Co rozhodlo, že jste se přihlásili do turnaje - vidina zábavného dne, motivace předvést se, sen o výhře, nebo něco jiného?

Určitě vidina zábavného dne s kolegy, zasportovat si a pobavit se.

Jaké máte vlastně ambice v turnaji?

Zahrát si a reprezentovat firmu i mimo práci.

Co byl váš dosavadní největší fotbalový/sportovní zážitek?

Návštěva Camp Nou v Barceloně.

Koho ze současné fotbalové reprezentace nejvíce obdivujete a proč?

Po posledních zápasech asi nikoho.

Pokud vyhrajete celorepublikové finále, poletíte za odměnu na výlet do Evropy. Který zápas vás láká vidět?

To by záleželo i na ostatních. Ale za mě určitě Anglie.

Komu fandíte, jste v týmu zajedno?

Každý fandí jinému týmu. Ale já Slavii Praha.