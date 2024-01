To čekal málokdo. Lhenice vedou první B třídu s velkým náskokem

Veselá dokopná a znovu do práce. Tak by se do jedné věty daly shrnout příjemné starosti fotbalového klubu ve Lhenicích. Klub vede po podzimu I. B třídu skupinu A. Čistý hattrick Prennera za 27 minut.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Lhenice válí v I. B třídě | Foto: Deník/ Jan Klein

Na veliké jarní drama to v jihočeské I. B třídě ve skupině A nevypadá. Na prvním místě jsou Lhenice, která ve 13 zápasech nasbíraly 31 bodů. Druhé béčko Českého Krumlova ztrácí sedm bodů, na třetím místě je Boršov, který má dokonce o devět bodů méně než lídr soutěže. Zajímavé je také skóre Lhenic. 36:12. V kolonce nastřílených gólů to není nejvíc z celé soutěže. Český Krumlov se trefil dokonce čtyřicetkrát. Jen dvanáct inkasovaných branek ale dokumentuje pečlivou a spolehlivou defenzivu. Systém, který funguje. ¨ Lhenice vstoupily do soutěžního ročníku 2023/24 letní srpnovým vítězstvím nad Frymburkem 2:1. Oba góly domácího týmu padly už v prvním poločase. Pak Lhenice vyrazily do Loučovic a bylo z toho vítězství 4:1 (Trojan 2, Rosa a Mahák). Stejným výsledkem (4:1) skončil další domácí duel, ve kterém si Lheničtí poradili s Mladým. Prenner zaznamenal čistý hattrick. Tři góly, které rozdělila poločasová přestávka, nasázel během 27 minut. Střílel ve 38., ve 45. z penalty a v 65. minutě. Zemřel Jaroslav Konvalina. Nejlepší hráč Hluboké. Válel na trávě i na ledě Lheničtí si ve 4. kola prohráli 1:2 ve Chvalšinách, kde jim nevyšel úvod a poprvé inkasovali už v 8. minutě. Chuť si ale zdravě ambiciozní tým spravil o týden později. V 5. kole 16. září Lhenice deklasovaly Větřní 6:0. Tentokrát si hattrick do osobních statistik připsal Jiří Růžička. Zajímavostí je, že otevíral skóre z penalty už ve 3. minutě, a zase ho uzavřel z pokutového kopu v 58. minutě. Lheničtí začnou fotbalové jaro roku 2024 23.3. soubojem s Loučovicemi (15.00). Loučovice neprožívají dobrou sezonu, bojují o záchranu, v tabulce jsou třetí od konce. Favorit prvního jarního zápasu je jasný, Lheničtí neuvažují o ničem jiném než o tříbodovém vítězství.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu