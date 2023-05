Deník přináší pravidelně informace i z nižších fotbalových soutěží. V divizi žen padl gól, který se jen tak nevidí. Zachytila ho kamera. Podívejte se na video. Stojí to za to. Autorem vydařené trefy byla po půlhodině hry Eliška Hrubá.

Kuriózní gól v soutěži žen. Eliška Hrubá poslala míč od čáry do sítě | Video: Deník/ Kamil Jáša

Deník se zaměřuje na nižší fotbalové soutěže. Třeba i na ty, ve kterých hrají dámy. V sobotu zachytily kamery opravdu kuriózní trefu. Podívejte se na video. V jihočeském fotbalovém prostředí to je Gól víkendu. Běžela 26. minuta zápasu SK Dynamo České Budějovice - TJ Calofrig Borovany. Dynamo je v tabulce jasně první, Borovany jasně poslední.

Před zápasem byl v divizní tabulce mezi oběma kluby propastný rozdíl 42 bodů! Po zápase už to je 45! Podívejte se na video, co provedla ve 26. minutě Eliška Hrubá. To se nedá popsat, to musíte vidět. Zápasu přihlížel bývalý reprezentant ČR Jiří Kladrubský, na lavičce domácího Dynama radil dívkám ligový fotbalista Jakub Hora. "Jestli to tak Eliška chtěla? Podle mě určitě," smál se spokojený prvoligový fotbalista Jakub Hora, který svůj tým chválil za vysoké vítězství 13:0.

Dámy rozdávaly radost v obou poločasech, v prvním poločase nastřílely čtyři góly, ve druhé půli přidaly dalších devět.