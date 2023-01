Loni se podařilo nápad zrealizovat dokonale. "Vybralo se sedmnáct tisíc korun," popisuje Pavel Hezoučký. Obnos v pokladničce vzal a sám osobně odnesl na Dětské oddělení Nemocnice České Budějovice. "My si dál říkali, že by bylo fajn tu tradici zachovat."

Srdce Pelého přestalo bít, život v Brazílii se zastavil. Dejmal byl na Maracanã

To se opravdu povedlo. Na konci roku 2022 se hrál výborný fotbal a peníze do připravené kasičky sympaticky přibývaly. "Letos to je i tématické, klukům v klubu se narodily tři děti," vysvětluje Hezoučký, který se nedávno sám stal také otcem syna. Rostou v Dívčicích další fotbalisté? "Ať děti dělají, co je bude bavit, ale byl bych rád, kdyby to byl sportovec," poznamenal Pavel Hezoučký, který v úvodu roku 2023 odnesl obnos do Porodnice a Neonatologického oddělení Nemocnice v Českých Budějovicích.

Kolik se sympatické fotbalové partě z Dívčic podařilo vybrat peněz? "Dvacet tisíc a čtyři sta korun," říká hlavní organizátor sbírky.

A co silvestrovskému fotbalu s charitativním podtextem říkali jeho přímí aktéři: "Máme radost, že se pomůže tam, kde to je třeba." "Je tp skvělá věc, jsem rád, že se můžu přijet podívat." "Je to třeba. S dětmi je potíž, peníze nikde nejsou, je třeba pomáhat. Rodiny peníze nemají, stát jim nepomůže, tak je třeba udělat partu, složit se a pomoct."