Je to pro Jihočeský kraj nevšední zpráva. Fotbalová bomba. Fotbalový tým VŠTE České Budějovice dokázal, o čem mluvil jeho kapitán. Vysokoškoláci se po prohře ve finále v krajském kole Zaměstanencké ligy Deníku vydali do celostátního kola. V Roudnici nad Labem vyhráli ve finále! Jaká je odměna? Odlet pro celý tým na fotbalový zápas do Londýna!

Zaměstnanecká liga Deníku nabízí krásné souboje, nádherné góly, zábavu a pro tým VŠTE také velkou odměnu. Na turnaji v Nové Vsi, kde hráčům náramně chutnaly klobásy a výrobky firmy Fruko Schulz tekly proudem, vyhrál Pelhřimov. Ve finále porazil na penalty VŠTE.

Jan Homolka (Agrostroj Pelhřimov) uvedl: „Hrajeme tento turnaj s chutí, v Polné jsme vyhráli, první dva zápasy to nebylo ideální. Spolu jsme už dlouho nehráli, ale když jsme si na sbe zvykli, tak pak už to docela šlo. Areál v Nové Vsi je pěkný, klobáska výborná, bereme to prestižně, chceme postoupit do celostátního finále, v semifinále jsme loni prohráli, do Nové Vsi jsme přijeli, abychom to napravili a zabojovali o postup.“

Všechno se Plehřimovským povedlo dokonale.

A poražený finalista bral turnaj v Nové Vsi sportovně: Michal Mácha (VŠTE): Vyšlo krásné počasí, areál je super, je to tu dobře zorganizované, dobře zajištěné občerstvení, kvalitní soupeři, ale bohužel v malém množství. Chceme se zúčastnit celorepublikového finále jako loni. My byli loni čtvrtí, teď chceme být ještě lepší, ta cena pro vítěze celého turnaje lákavá.“ Vyprávěl Mácha po finále v Nové Vsi. A vysokoškoláci turnaj v Roudnici opravdu vyhráli! Je to pro Jihočeský kraj nevšední zpráva. Fotbalová bomba.

Třetí ročník Zaměstnanecké ligy Deníku vyhrála českobudějovická Vysoká škola technická a ekonomická. Na Stadionu Pod Lipou v Roudnici nad Labem porazila ve finálovém duelu poměrem 5:2 Agrostroj Pelhřimov, a. s. „Já fandím Chelsea, tak poletíme do Londýna!" zavelel trenér a zároveň i náhradní brankář vítězů Jaroslav Kolman. Jihočeši totiž vyhráli hlavní cenu, kterou byl zájezd pro celý tým na vybranou top evropskou soutěž.