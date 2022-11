Cesta Jihočechů do pohárového semifinále: "V krajské části jsme na pokutové kopy postoupili přes exligové SK Dynamo PCO a stali se krajskými šampiony a účastníky celostátní fáze," popisuje Radim Staněk. "V jejím osmifinále nám los přisoudil ligový Rapid Ústí nad Labem, jenž jsme dokázali porazit 6:5 a netrpělivě čekali na los čtvrtfinále. Ten nám přisoudil další exligový tým, Žabínské Vlky Brno. V nervydrásajícím utkání jsme se nakonec radovali z výhry 6:5 po prodloužení a postupu mezi nejlepší čtyři celky republiky."

Černý Dub je vedle pražských S a futsalového hegemona posledních let, Chrudimi. "V této fázi soutěže působíme jako zjevení," směje se Staněk. "Právě s Chrudimí nás svedl semifinálový los dohromady."

Kvíz: prohlédněte si fotografie a zkuste poznat trenéry Českých Budějovic

Chrudim: Od sezony 2002/03 působí v nejvyšší české futsalové lize. Od této chvíle píše historii českého futsalu. O dvě sezony později klub získal svůj historický první titul mistra republiky, po sezoně 2021/22 jich má na kontě už patnáct, včetně toho posledního, který letos zatím úspěšně obhajuje, a který ji katapultoval do slavné Ligy mistrů. Ve skupině se Chrudimi podařilo prokázat své kvality a postoupit mezi nejlepších 16 týmů Evropy, kde změří své síly například s Benficou Lisabon. Chrudim je též úspěšná v domácím poháru, který dokázala vyhrát celkem dvanáctkrát a i ten letos obhajuje.

Absolut: Klub funguje již od roku 1997. "A právě letos slavíme pětadvacet let existence a nutno říct, že ve velkém stylu. Na jaře jsme si v historicky první kompletní druholigové sezoně co by nováček nadělili bronzovou medaili. V létě si zahráli přátelské utkání s česko-slovenskými reprezentanty nabitým Interobalem Plzeň a nyní si rozbalíme další dáreček v podobě pohárového semifinále a v rámci něho utkání s Chrudimí."

Utkání: semifinále Poháru SFČR (Svazu futsalu ČR) Absolut Černý Dub vs FK Chrudim.

Termín: Středa 9. 11. 2022 19.00

Místo: Sportovní hala v ČB

Vstupné: 50 Kč