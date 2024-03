Dynamo České Budějovice v závěrečných chvílích zápasu kategorie U15 přetlačilo Spartu Praha. Rozhodující momenty utkání, včetně euforické oslavy trenéra Pouzara, přinášíme na videu. To musíte vidět! Gólové akce byla nádherná, oslava gólu ještě hezčí!

Sprinterský výkon trenéra Radima Pouzara po vítězství nad Spartou | Video: Deník/ Akademie Dynamo ČB

Byl to zápas České žákovské ligy v kategorii U15. Dynamo České Budějovice - Sparta Praha. Hrálo se v areálu Složiště. Utkání, na které se těší fotbalisté ve všech věkových kategoriích. Dynamo poslal do vedení v 7. minutě Cháb, Krejčí vyrovnal už o 5 minut později. V poslední minutě fotbalisté Dynama České Budějovice dali po velmi povedené akci gól a upravili na konečných 2:1. Autorem vítězné trefy byl už v nastaveném čase Šimon Pavlík. Prakticky vzápětí, hned po rozehrání, rozhodčí zápas ukončil. Radost domácích hráčů byla obrovská. Podívejte se na video, jak oslavil společně s fotbalisty vítězství trenér mládeže Radim Pouzar. "Když dáš se Spartou rozhodující gól na dva jedna a rozhodčí nechá soupeře dojít na půlku a pískne konec, tak musí být ty největší emoce," okomentoval Radim Pouzar svůj sprinterský výkon. Celou gólovou akci si stojí za to prohlédnout, video přikládáme k tomuto článku. Po pohotovém a přesném výkopu brankáře Wollnera výborně vyřešil celou situaci střelec prvního gólu Adam Cháb. Jako zkušený mazák si zpracoval balon do běhu a poslal ho spoluhráči prakticky před prázdnou branku.

Trenérské oslavy gólů a úspěchů bývají různé. Vrba bavil diváky kotoulem, Pouzar sprintoval přes celé hřiště až k rohovému praporku. Diváci týmu z Rudolfova, za který Pouzar hraje jihočeský KP, se nechali slyšet, že tak rychle a dlouho Radima Pouzara neviděli běžet 20 let. Kdyby se měřil čas, tak v kategorii Trenér - oslava gólu, by Pouzar určitě aspiroval na překonání sprinterského světového rekordu.

V tabulce ČLŽ U15 je Dynamo České Budějovice na druhém místě, na vedoucí Slavii, která má o zápas méně, ztrácí jen tři body.