Klub Absolut funguje už od roku 1997. "A právě letos slavíme pětadvacet let existence a nutno říct, že ve velkém stylu. Na jaře jsme si v historicky první kompletní druholigové sezoně co by nováček nadělili bronzovou medaili. V létě si zahráli přátelské utkání s česko-slovenskými reprezentanty nabitým Interobalem Plzeň a nyní si rozbalíme další dáreček v podobě pohárového semifinále a v rámci něho utkání s Chrudimí," říká Radim Staněk.