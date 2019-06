České Budějovice - Posilu do obranných řad vyhlížejí fotbalisté Dynama České Budějiovice. S týmem začal trénovat bývalý kapitán české reorezentace Tomáš Sivok.

Tomáš Sivok trénuje s Českými Budějovicemi | Foto: Deník / Kamil Jáša

"Preferuji zahraničí, ale mám rodinu, to je pro mě nejdůležitější, podle toho se budu rozhodovat," uvedl. "Pokud bych se vracel do České republiky, tak jedině do Budějovic," doplnil Sivok, který s týmem okamžitě po příchodu odjel na trénink do areálu Složiště. "Horejš je náročný trenér, to mi vyhovuje," uvedla fotbalová hvězda, která uvažuje o černobílém dresu Dynama. "Doufám, že na jiném postu než na stoperu bych nehrál, snad jen kdyby brankář dostal červenou, tak bych šel do branky," usmíval se Tomáš Sivok po návratu na Střelecký ostrov.