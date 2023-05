Podívejte se na video. Málokdo toho dokázal tolik, jako Marek Matějovský. Jaká je jeho jihočeská stopa? Kladrubský a Zápotočný s ním hrávali. Pavel Hoftych, který v minulosti trénoval České Budějovice, je rád, že má Marka Matějovského na svojí straně.

Když přišel na první trénink, brečel. Nechtěl hrát fotbal. Nakonec je rád, že u něj zůstal. Jeden z nejlepších fotbalistů České republiky uplynulých dvaceti let Marek Matějovský si na hodně věcí velmi dobře pamatuje. Podívejte se na video, stojí to za to! Co si o něm myslím jeho trenér, spoluhráči? "Jsem rád, že jsem měl štěstí si s Márou zahrát," říká bez zaváhání bývalý spoluhráč ze Sparty Jiří Kladrubský.

Pavel Hoftych léta vymýšlel, jak by Matějovskému překazil radost ze hry. To ale byli soupeři. Na jedné fotbalové lodi se sešli až v Mladé Boleslavi. "Mára je skvělý fotbalista," potvrzuje.

Každý, koho se zeptáte, vyzdvihuje Matějovského myšlení. "Připomínal mi Messiho," použil příměr Tomáš Zápotočný. Ví, o čem mluví, s Matějskvkým se setkali ve Spartě. Matějovského kolmice jsou povětsné, pro soupeře smrtící.

