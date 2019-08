Třeboňští chtějí být v soutěži do pátého místa, na úvod prohra

Třeboň – Třeboňští by měli patřit do horních pater krajského fotbalu, soutěž ale začali domácí prohrou s Protivínem 1:2. Třeboň zvolila v přípravě náročnost. Hned od prvního tréninku. Tým sehrál celou řadu přípravných duelů. Tým by chtěl patřit v Ondrášovka KP do horní poloviny.

Jak se zdá, pod dirigentskou taktovkou Karla Kladenského se tým od rybníka Svět bude snažit o moderní, líbivý a hodně kombinační fotbal. Předseda třeboňského klubu Lubomír Skála říká: „Růžička a Vávra odešli do Krumlova, jinak tým zůstal pohromadě.“ Do Třeboně se naopak vrátil Pancíř. „Jsou tu Jakub Vranovský a Filip Navrátil,“ popsal aktuální změny v kádru. Třeboň měla lepší jaro než podzim. „V první polovině soutěže se nám nedařilo,“ potvrzuje Skála. „Na jaře jsme ale hráli docela slušný fotbal, jsme rádi, že to tak dopadlo. Třeboňští se chystali tak, aby podzim byl lepší než ten loňský. „Kdyby se nám tato část soutěže teď povedla jako jaro v předchozím ročníku, byli bychom opravdu spokojení.“ S jakými ambicemi vstupuje Třeboň do sezony? „Rádi bychom s mladým týmem, do kterého jsme zařadili i dorostence, byli do pátého místa,“ uvedl Skála.

Autor: Kamil Jáša