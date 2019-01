České Budějovice – Třiatřicetiletý Jaroslav Černý se v zimě po pěti letech vrátil do Českých Budějovic, kde se mu při prvním angažmá velice dařilo.

Proti Brnu si Jaroslav Černý prvně po svém návratu do Dynama zahrál v základu. | Foto: Deník/ Václav Pancer

Do přípravy Dynama se zapojil na soustředění v Novém Městě na Moravě, v prvních třech kolech jarní části I. ligy ale v základní sestavě svého staronového klubu chyběl. Od začátku hrál až proti Brnu.

V zimě jste si liboval, že se vracíte do známého prostředí, že se vám tady dařilo a že se moc těšíte. Jak svůj návrat vidíte teď?

Co jsem říkal, to platí stále, skutečně jsem se na Budějovice hodně těšil. Zatím to není dle mých představ, pevně ale věřím, že se to zlomí a vše se otočí k lepšímu.

Spokojen asi nejste sám se sebou, co? Myslíte, že vaše výkony byly ovlivněny tím, že jste na Slovensku měl potíže s lýtkovým svalem a z toho vyplývající tréninkové manko?

Přesně tak. Když jsem sem přicházel, měl jsem navíc dva měsíci pauzu pro potíže s kotníkem a taky v zimě jsem tu měl nějaké problémy, takže jsem celou zimní přípravu neodtrénoval. Teď už se ale cítím celkem dobře a věřím, že mé výkony půjdou nahoru. Zda budu hrát, záleží na trenérovi, ale doufám, že jako tým na Dukle uspějeme a odčiníme tu nepříjemnou bodovou ztrátu s Brnem.

Právě v zápase s Brnem jste hrál prvně v základu, jak jste se cítil?

Ideální to z mé strany nebylo, mám pořád co zlepšovat. Škoda, že za stavu 1:0, kdy šel Řízek sám na bránu, jsme nedali na 2:0. Možná, že by ten zápas dopadl jinak.

V pátek hrajete na Dukle, která se do první ligy vrátila po dlouhé době až předloni. Vy osobně jste si proti ní tudíž asi mockrát nezahrál, co?

Loni jsem v Česku nepůsobil, takže bych řekl, že jsem proti Dukle nikdy nehrál.

Na videu nebo v televizi jste ji ale jistě viděl.

To jistě a musím říct, že mně se Dukla líbí. Má dobré mužstvo, dobré fotbalisty. Snaží se nenakopávat, hraje kombinační fotbal. Je v pohodě, věří si a bude pro nás hodně těžkým soupeřem. Věřím ale, že jsme se na ně dobře připravili a že s nimi odehrajeme úplně jiný zápas než tady proti Brnu. Že to nějak urveme a vyhrajeme.

Ty tři body byste potřebovali jako sůl, nicméně na Dukle byste ale možná brali i jeden?

Vyhrát bychom opravdu potřebovali, protože už se pomalinku začínají některá mužstva od spodku odtrhávat. My na jaře ještě nevyhráli, takže už nutně potřebujeme zabrat naplno. Třeba nám to vyjde zrovna na Dukle, dáme po haluzi nějaký gól, udržíme to a chytneme se výsledkově i fotbalově.