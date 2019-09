Tentokrát v českobudějovickém okrese vyhrál muž, který na dálku soupeří také se svojí sestrou. Anna Herdová totiž vyhrála před týdnem. Jaroslav Stehlík fandí Dynamu.

„Chodím na zápasy už od doby, co Dynamo poprvé postoupilo do ligy.“ A také prokázal o nejlepším jihočeském celku velmi dobré znalosti: „Škoda Provoda, Dynamo ale jinak hodně posiluje, ale nevím, nevím, aby to dělalo dobrotu.“ Jaký recept přivedl úspěšného tipéra až k vítězství v oblíbené soutěži? „V tomto kole Tip ligy byly remízy, ty když vyjdou, tak to je dobré.“ Jaroslav Stehlík nezapomněl poslat vzkaz také svojí sestře: „Teď jsem tě trumfnul, z toho mám radost,“ dodal s úsměvem sympatický čtenář Deníku.