Fotbalová Zaměstnanecká liga Deníku se přesunula do Nové Vsi. Nedaleko Českých Budějovic v příjemném areálu se sešly týmy, které si to rozdaly v okresním kole. Každý z turnajů má svoji hvězdu. V Nové Vsi nastoupil v brance týmu Sociální demokracie nastoupil nejlepší baseballista ČR Martin Mužík, který skvěle zvládá post na první metě. Jeho homeruny znají fanoušci po celém světě a jeho brankářském umění teď odhalili v Nové Vsi.

Zaměstnanecká liga Deníku v Nové Vsi | Video: Deník/ Kamil Jáša

David Šťastný (Sociální demokracie): Hezké prostředí v Nové Vsi nás potěšilo. Moc fotbalisti nejsme, je to kombinace baseballistů, fotbalistů, sportovních nadšenců. Zahrajeme si, popovídáme, kapitánem je Tomáš Polanský. Ochutnali jsme dobroty, to přispělo k výborné náladě.“

Aleš Šimík (Budvar): „S chutí jsme si přijeli udělat žízeň. Popovídáme, je to pro nás zábava. Hlavní je se nezranit, pobavit, se Zaměstnanecká liga Deníku je výborný projekt, nechyběli jsme ani jeden ročník. Budeme hrát líp než Dynamo, možná líp i než český nároďák. Soutěže nehrajeme, fotbalem se prostě bavíme, máme s sebou i dorostence, omlazujeme tým, učni z Budvaru tvrdí týmu muziku.“

Michal Popovič (GPN Trhové Sviny): „Jsme fotbalisti, hrajeme většina pátou ligu za Sviny, turnaj Zaměstnanecké ligy bereme jako společenskou událost, povídáme. Bavíme se o fotbale, krásná středa to je. Nároďák? To druhé utkání bylo drobet lepší. Jinak hrůza. Když tam hraje pět lidí, kteří nemají v klubu žádnou minutáž. To by v našem týmu na Zaměstnanecké lize neprošlo. Po zápase zajdeme na pivo.“

Roman Slivka (Mondi Bupak): „Je to pro nás skvělá zábava, já řídím, ale kluci si rádi dali klobásu, moc jim chutnala, dali si pivo. Zaměstnanecká liga Deníku je super, setkáme se s jinými firmami. Zaběháme, zasportujeme, utužíme kolektiv.“

Luboš Hartl (VŠTE): „Baví nás to. Zaměstnanecká liga Deníku je to fajn akce, setkáme se, popijeme, vrátíme se do našich stereotypních životů. Zajímavé jsou kvízové otázky hodně těžké, nevěděli jsme , jak na ně odpovědět. Vážím si organizace, nikdy jsem nevyhrál tu vloženou soutěž. Rádi. Areál v Nové Vsi je fajn, navařili nám tu dobroty.“

Kamil Paur (Viscofan): „Jdeme si po práci pěkně zahrát, dát si pivo, zkusit uhrát dobré místo. Reprezentace firmy je důležitá. Nároďák? To nebylo nic slavného, tady na turnaji hrajeme lepší fotbal. Popovídáme, dorazili fanoušci a fanynka. Další fanynky jsou na směnách. Máme tu dva kluky, co hrají soutěž, jinak si spíš dojdeme kopnout pro zábavu a uděláme si žízeň.“