Fotbalové hřiště s umělou travou určitě znáte. Co bylo před čtvrt stoletím těžko představitelné, je realitou. Kluby v případě nepříznivého počasí hrají a trénují Ta "umělkách". Hřiště, které vyrostlo pod hlubockým zámkem, je úžasné. Moderní. Dokonce supermoderní. Podívejte se na video.

Supermoderní umělá tráva pod hlubockým zámkem | Video: Deník/ Kamil Jáša

Z jihočeského fotbalového prostředí přicházejí také dobré zprávy. Ne jen ty negativní.

Byla to velká slabina hlubockého areálu. Umělá tráva ano, kvalita ne. Čas se na umělém povrchu na "umělce" pod atraktivní kulisou hlubockého zámku podepsal natolik, že dokonce hřiště ztratilo certifikaci pro pořádání zápasů. A tak město zasáhlo. Bývalý reprezentant Karel Vácha přidal odborný pohled a skvělý výsledek je na světě. Video, které přikládáme k tomuto článku, vás o kvalitě jistě přesvědčí, osobní kontakt s povrchem ale nenahradí. "Pro nás je to velký přínos," pokyvuje hlavou Karel Vácha. Nejlepší prvoligový střelec Dynama České Budějovice všech dob a reprezentant ČR, ale také stavař, spolumajitel stavební firmy a hlubocký patriot dodává: "Umělá tráva tu sice byla, ale už byla za zenitem," potvrzuje to, co viděl každý, kdo na hlubockou starší umělku přišel. Zato umělý povrch nového typu vás ohromí. Potěší. Pokud si i sáhnete, pohladí. "Díky veliké podpoře města a našich sponzorů se podařilo zajistit peníze na to, abychom mohli provést výměnu."

Zápas začal "břevínky". Podívejte se na video. Souboj Radimů. Kokeše a Pouzara

A tak je výměna povrchu dokončená. Pro srovnání. Starčí povrch byl tvrdý, sešlapaný, vhodný maximálně pro tréninky, ale ani na ty už se fotbalistům, které na umělých površích často pobolívají klouby, nechtělo. Navíc výrazně stoupala možnost zranění. Nový povrch? "Je to umělá tráva třetí generace v kombinaci monoflního a fibrilovaného vlákna. Jer to jedna z nejmodernějších trav v současnosti," hladí si Karel Vácha rukou příjemný povrch. Možná je mu až líto, že není o pár let mladší, určitě by na nové umělce sázel do sítí soupeř jeden gól za druhým. "V jižních Čechách žádná taková umělka není, málo jich je v republice," dodává Karel Vácha. "Máme teď určitě povrch, který nemá konkurenci. Těšíme se na to, až budeme umělku využívat, hlavně až na ní bude široká základna hlubockých dětí." Jak široké je hlubocké fotbalové podhoubí. "V přípravkách máme kolem stovky dětí."

Váchova slova potvrzují za město dva muži. Starosta města Hluboká nad Vltavou Tomáš Jirsa (ODS) starosta Hluboké nad Vltavou: "Je to zkvalitnění areálu. Umožníme sportování všem věkovým kategoriím. Město společně s Tělovýchovnou jednotou a Sokolem Hluboká investuje poměrně velké finanční prostředky do sportu a sportovního zázemí. Díky tomu nemáme žádné problémy s drogami mezi dětmi nebo s dalšími negativními jevy. Sto čtyřicet je fotbalistů, další stovka baseballistů, další desítky jsou na hokeji, na tenise. Děti nemají čas na lumpárny. Sportují. Toho si vážíme. Vážím si toho, že na Hluboké vedou trenéři děti ke sportu, my jim finančně pomáháme."

Jindřich Soukal (radní města Hluboká nad Vltavou, ANO 2011): " Jsme moc rádi, že je tu hřiště s nový umělým moderním povrchem. Pomůže to rozvoji sportu. Pomůže to rozvoji hlubockých občanů, hlavně dětí. Podpoří to i turistický ruch. Zase k nám budou jezdit sportovní celky, které u nás prožijí soustředění."