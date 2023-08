Tiskový mluvčí reprezentace U21 Martin Gregor reagoval na informaci o výrazném vylepšní podmínek v Hluboké, kde bude mít družstvo zázemí, s úsměvem. "To je fajn, ale novou umělku snad nebudeme muset využívat." Tiskový mluvčí ČR U21 věří, že počasí bude natolik dobré, že na hřiště s umělou travou fotbalisté nebudou muset. Hluboká posyktuje národnímu týmu výborné zázemí, hráči i realizační tým jsou v pohádkovém prostředí pod zámkem moc spokojení. Také proto se sem rádi vracejí.

Na jihu Čech se tak reprezentace do 21 let objeví znovu poté, co zde v minulém kvalifikačním cyklu odehrála drtivou většinu domácích utkání včetně úspěšné barážové odvety proti Islandu loni v září. „Lvíčata“ na Střeleckém ostrově vítězně zvládla duely proti Slovinsku, Albánii a Kosovu, prohrála s Anglií a v baráži s Islandem si připsala bezbrankovou, ale postupovou remízu. Zápas proti Andoře sehráli svěřenci trenéra Jana Suchopárka v Brně. Jednadvacítka po červnové účasti na mistrovství Evropy v Gruzii a Rumunsku, kde její cesta turnajem skončila v základní skupině, začíná v září nový kvalifikační cyklus s hráči narozenými v roce 2002 a mladšími.

Ve čtvrtek 7. září (18:00) v generálce v Uherském Hradišti přivítá Slovensko, o pět dní později vstoupí do kvalifikace duelem na Islandu, kde loni v září v úvodním duelu baráže o ME zvítězila 2:1. Pak už přijdou na řadu důležitá klání proti Dánsku a Walesu právě v Českých Budějovicích na stadionu místního Dynama.

Mistrovství Evropy v roce 2025 hostí Slovensko, které má účast na turnaji jistou. Z kvalifikace na něj postoupí 15 týmů: přímo vítězové devíti kvalifikačních skupin a tři nejlepší týmy z druhých míst. Dalších šest mužstev z druhých pozic zamíří do baráže, v níž se utkají standardním vyřazovacím způsobem o poslední tři volné pozice. Česká reprezentace bude v kvalifikaci usilovat o třetí postup na závěrečný turnaj za sebou. „Česká“ kvalifikační skupina odstartovala již v červnu: Dánsko nejprve zvítězilo v Litvě 2:1 a pak remizovalo s Walesem 2:2. Český tým a Island do kvalifikace vstoupí v září.