Nakonec si OIG Power v turnaji vybojovalo čtvrté místo, když prohrálo s týmem Budějovického Budvaru 0:2. Ve finále se proti sobě postavili hráči z jindřichohradecké společnosti Fruko-Schulz a českobudějovické VŠTE. Zápas skončil v normální hrací době nerozhodně 0:0, muselo tak dojít na penalty, ve kterých až ve třetí sérii rozhodl nejstarší z týmu VŠTE Josef Vokáč. „Vzal jsem zodpovědnost na sebe, tak jak by to mělo být,“ dodal.

V úterý se v Českých Budějovicích uskutečnilo okresní kolo 2. ročníku Zaměstnanecké ligy Deníku.Zdroj: Deník/Klára Skálová„My už jsme tu jako OIG Power hráli při loňském ročníku, tehdy jsem klukům slíbil, že nastoupím, tak jsem se snažil vyhradit dvě tři volné hodiny,“ vysvětloval Martin Kuba. Ten se v turnaji blýskl také krásným gólem. „Nějak jsem se sám ocitl před brankou, kde tedy musím říct, že se mi povedly dvě krásné kličky, až jsem následně dovezl míč do prázdné brány. Tím jsem tu sklidil velké ovace a splnil svou úlohu v dnešním turnaji,“ popsal hejtman se smíchem situaci.

Na hrací ploše se představilo celkem pět týmů, které hrály systémem každý s každým. Za výhru si připsaly týmy do tabulky tři body, za remízu bod jeden. Těsně pod branami boje o třetí místo skončil tým společnosti Madeta, který měl ale, stejně jako loni, nejpůvabnější diváckou podporu – roztleskávačky. Připravil je o to tým společnosti OIG Power, který měl v sestavě zvučná jména, nejen Martina Vozábala, jenž byl ještě nedávno generálním manažerem SK Dynama a dlouholetým prvoligovým hráčem, ale také samotného hejtmana Jihočeského kraje Martina Kubu.

