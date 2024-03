McDonald's Cup, největší školní fotbalový turnaj v ČR, každoročně přiláká desítky tisíc mladých nadějí. Lukáš Havel, patron jihočeského regionu, vzpomíná na své začátky a význam turnaje pro mladé fotbalisty.

McDonald’s Cup v Písku, velké emoce při turnaji. Titul nejlepšího střelce v penaltách vystřílel Martin Sleza ze ZŠ Husova Písek | Video: Deník/ Kamil Jáša

McDonald’ s Cup je největší školní fotbalový turnaj v Česku. Každoročně se do turnaje zapojí desítky tisíc dětí z více než 2300 školních týmů po celé republice. Pořadatelé za dobu existence dostali do pohybu víc než 1,5 milionu dětí, mezi kterými byly i současné hvězdy českého fotbalu.

Patrony McDonald’ s Cupu jsou na celorepublikové úrovni třeba Vladimír Šmicer, Václav Černý nebo Klára Cahynová. Turnaj hrály i další velké hvězdy. Na jihu Čech se bude hrát po patronací Lukáše Havla. Narodil se 6. 6.1996, je mu 27 let. Váží 75 kg, měří 186 cm. Hraje Fortuna: ligu za Dynamo. Před jarní částí Fortuna: ligy řešil spoustu důležitých věcí. Dokončoval studium vysoké školy, doléčoval poraněný kotník a vyprávěl o turnaji, který si velmi dobře pamatuje. "Hrál jsem McDonald’ s Cup každý rok, když jsem chodil na základní školu. Byly to skvělé zážitky. Pamatuju si, jak jsme netrpělivě čekali každý rok, až turnaj začne, abychom se mohli porvat o co nejlepší umístění."

Lukáš Havel považuje turnaje se spolužáky na základní škole za své první krůčky ve fotbale. "Často jsem byl nejlepším střelcem turnajů," usmívá se fotbalista, který z pozice stopera dokáže dát gól i v lize. Hlavně hlavou. V nejvyšší soutěži už jich dal 14, blíží se k metě 150 odehraných zápasů!

Je odchovancem Dynama a vnukem slavného jihočeského fotbalisty Adolfa Havla. V českobudějovickém klubu začal v šesti letech a až do seniorského věku prošel všemi mládežnickými kategoriemi. V sezoně 2015/16 získával zkušenosti v třetiligovém Písku a na podzim 2016 odešel hostovat do divizního celku Malše Roudné. Pak se do Dynama

vrátil. "V McDonald’ s Cupu jsme se pravidelně účastnili bojů o nejvyšší umístění. Měl jsem v týmu velmi šikovné a talentované kluky, a společně jsme byli považováni za silný ročník," vypráví o létech, která prožil jako žák českobudějovické Základní školy v Grünwaldově ulici. Mimochodem, věděli byste, kdo je ředitelem této školy? Bývalý hokejový útočník, dokonce kapitán československé reprezentace, medailista z OH i MS Vladimír Caldr! "Já byl součástí fotbalové třídy, takže fotbal byl během hodin tělocviku velmi častým tématem. Nicméně, upřednostňovali jsme také jiné sporty, jako je například volejbal," vrací se Lukáš Havel do dětského věku. Jeho prvoligové statistiky jsou opravdu zajímavé. Ke 14 gólům přidal ještě tři asistence. Na stopera to je v pěti sezonách výjimečná bilance.

"V minulosti jsem obdivoval a bral za svůj vzor mého otce, Martina Havla. Vždy jsem si přál alespoň dosáhnout toho, co on dokázal," říká Lukáš. Na jihu si šikovného Martina Havla pamatují moc dobře. V české lize hrál za SK Dynamo České Budějovice, nastoupil ve 22 ligových utkáních a dal 1 gól. Ve druhé lize hrál za Bohemians Praha a SK Chrudim. Tatínka ve statistikách Lukáš už dávno předskočil. "V současnosti mě nejvíce inspiruje Sergio Ramos, pro jeho vášeň pro hru a schopnost vést tým." Možná i proto mu trenéři v černobílém dresu Č. Budějovic svěřili kapitánskou pásku.

McDonald’ s Cup nabízí krásné zápasy, vznikají tu přátelství na celý život. "Stále jsem v kontaktu s většinou z tehdejších spolužáků - spoluhráčů. Rádi vzpomínáme na doby, kdy jsme spolu běhali po hřišti. Kluci jsou šťastní, že jsem dosáhl takových úspěchů a přejí mi, abych v tom pokračoval co nejdéle."

Krajské finále McDonald’ s Cupu se bude hrát 17. května v Táboře. "Mám v plánu se ho zúčastnit, pokud bych měl příležitost a čas, rád bych se podíval i na školní kolo turnaje předtím."

Deník pokládá patronům turnaje otázku, ve které si mohou tipnout číslo. Jaké? Kolik dětí už zasáhlo do McDonald's Cupu. "Hodně těžká otázka," rozesmál se Lukáš Havel. "Jestli je to od samotného založení turnaje, tak bych se nebál říct kolem 45 000 dětí?" Skutečnost je ohromující: 1 589 027 dětí!!!

Kdo jiný by mohl začínajícím fotbalistů předat radu než stoper, který má na kontě víc než sto prvoligových zápasů? "Poradil bych pracovat na svých dovednostech, jako je ovládání míče, přihrávky a střelba. Nabrat sílu a vytrvalost, protože fotbal je náročný sport a je důležité mít dobrou fyzickou kondici. Zaměřit se na týmovou práci, fotbal není jen o individuálních výkonech. Ale také o schopnosti pracovat jako tým. Určitě mít trpělivost a vytrvalost, cesta k profesionální kariéře ve fotbale může být dlouhá a náročná. Pracujte tvrdě a nevzdávejte se. Pečujte o své zdraví, dodržujte správný životní styl, myslete na stravu, na dostatek spánku a na regeneraci. Nakonec je důležité hrát s láskou a vášní. Užívejte si každou minutu na hřišti a buďte vděční za příležitost hrát tento nádherný sport."

Chcete se přihlásit do letošního ročníku McDonald's Cupu? Každá škola má šanci, v akci budou i malotřídky. Základní náležitosti a podrobnosti k turnaji najdete na webu Deníku nebo na oficiálních stránkách

Lukáš Havel nikdy nezapomněl na trenéry, kteří ho kariérou vedli, a kteří provázejí další děti nejen na fotbalovém hřišti: "Děkuji za váš neúnavný přínos a podporu, kterou poskytujete našim mladým hráčům. Vaše úsilí a oddanost k jejich rozvoji nejenom jako sportovců, ale také jako lidí, je nepostradatelná. Vaše práce má hluboký vliv na jejich životy a přispívá k formování jejich charakteru, disciplíny a odhodlání. Prosím, pokračujte v tom, co děláte, protože jste nejenom trenéři a učitelé, ale také vzory, na které se naše mládež může spolehnout. Vaše práce je nepostradatelná pro budoucnost fotbalu," říká mladík, který v kariéře posbíral v I. lize víc než 100 zápasů a v dětství hrál a miloval McDonald’ s Cup.