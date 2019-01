Českobudějovicko -Fotbalisté Olešnice hostí v tomto kole Borovany, Slavoj Ledenice nastoupí v Ševětíně a Žabovřesky mají doma Mladé. Ohlasy trenérů se vracíme k posledním zápasůmI. B třídy.

Kapitán Borovan Miroslav Račák v tomto kole I. B zavítá do Olešnice k duelu třetího a druhého týmu tabulky! | Foto: DENÍK/Michael Kalinics

MLADÉ – D. DVOŘIŠTĚ 1:0. Karel Tondr, trenér Mladého: „Dostávali jsme se pomaleji do tempa, ale naše akce byly nebezpečnější. Brejkovou situaci zastavil hostující obránce úmyslně rukou, byla z toho jen žlutá karta. Do vedení nás dostal Szojka, jenž dorazil hlavičku Tondra. Za chvíli trefil Tondr z trestného kopu jen břevno, a tak se šlo do kabin za stavu 1:0. I ve druhé půli jsme byli aktivní, měli jsme šance, ale skóre se už neměnilo. Nejlepším hráčem byl Filip Topič, ale pochvalu zaslouží všichni za perfektní kolektivní výkon. Vyzdvihnout musím brankáře Schwarze, který nastoupil s obrovským sebezapřením. Máme tři důležité body a můžeme hrát v klidu.“

Č. VELENICE – T. SVINY 1:4. Karel Greiner, trenér T. Svinů: „Po dvaceti minutách vcelku vyrovnané hry odpískal rozhodčí proti nám hodně přísnou penaltu, po které domácí vedli. Ve snaze o vyrovnání jsme zrychlili hru a soupeř z nepochopitelných důvodlů zbytečně fauloval. Po žlutých kartách mu byli do poločasu vyloučeni hned dva hráči. Do přestávky se nám povedlo vyrovnat Petrem Silmbrodem. Ve druhé půli jsme dlouho nedokázali využít početní převahy, až v 65. minutě Kolář nás dostal do vedení. Po sérii neproměněných šancí přišly góly v samém závěru, kdy se ještě trefili Janoušek a Kolář. Domácí pak měli ještě jednoho vyloučeného. Šest minut před koncem jsme vedli proti osmi jen 2:1, soupeř pořád útočil, za to mu patří mé uznání.“

TŘEBĚTICE – ŠEVĚTÍN 0:1. Miroslav Koláček, trenér Ševětína: „Na žádost soupeře jsme si prohodli pořadatelství. Nastoupili jsme v nekompletní sestavě. Hosté hráli s vysokými hráči technický fotbal, což mě překvapilo. V prvním poločase zahodil Kuchař stoprocentní šanci. V 62. minutě jsme se ujali vedení: po krásné akci Vokurky skóroval 19letý Suchan, a jak se ukázalo, byl to vítězný gól. Naše mužstvo mělo ještě minimálně pět gólových šancí.“

LEDENICE – SUCHDOL 2:1. Zdeněk Vitoušek, přeseda Ledenic: „Na terénu, který byl skoro na hranici regulérnosti, se odehrál docela zajímavý zápas. Už ve 4. minutě jsme se ujali vedení po chybě stopera. Při jeho odkopu nám pomohla kaluž vody a Pavlík otevřel skóre. Čím déle se hrálo, tím více se bojovalo a hosté dokázali ve 40. minutě z rohového kopu vyrovnat. Neutuchající touhu našeho mužstva získat tři body završil opět Pavlík střelou zpoza šestnáctky. Pak se na hřišti přiostřilo, asi v 72. minutě šli pod sprchy najednou tři hráči – jeden náš a dva hosté. Zbytek utkání se ale dohrál v klidu.“

LOMNICE – OLEŠNICE 0:0. Jaroslav Buřič, manažer Olešnice: „Od začátku do konce obě mužstva hrála bojovně, v plném nasazení, rychlosti, a byť branka v utkání nepadla, divákům se fotbal určitě musel líbit. Domácí měli dvě šance, ve 30. minutě a ke konci utkání, kdy se míč svezl po břevně. My měli také dvě příležitosti – Drtina ve druhé půli mířil do boční sítě a Havel v 59. minutě trefil hlavou tyč. Brankáři měli navrch, podle mne byla dělba bodů spravedlivá. Těšíme se na derby s Borovany, jsme kompletní, hráči jsou připraveni a nažhaveni!“

BOROVANY – SLAVONICE 3:0. Miroslav Mičan, trenér Borovan: „Zápas byl pro nás netypický, protože na umělé trávě jsme nebyli ještě moc rozehraní, a tak nám chvíli trvalo, než se mužstvo začalo kombinačně prosazovat. V první půli jsme nedokázali vstřelit branku, ač jsme měli dvě dobré příležitosti. Ve druhém poločase jsme se prosadili i střelecky. Důležitý byl vedoucí gól Přemka Piláta, po němž soupeř musel trochu otevřít hru. Tím, že přišel o vyloučeného, jsme získali více prostoru. Početní výhodu jsme zúročili dvěma brankami a po zásluze jsme vyhráli. Se zápasem i s přístupem hráčů je spokojenost. Těšíme se na dreby v Olešnici. Derby je ošemetné, jak se říká, favorit nevyhrává. Ale jsme sousedy v tabulce, tak uvidíme, komu derby vyjde lépe . . .“

Č. KRUMLOV B – K. ÚJEZD 0:1. Gerhard Procházka, trenér K. Újezda: „Zápas moc krásy nepobral, na druhou stranu důležitější je výsledek a hra jde trochu stranou. Hlavně v první půli bylo k vidění jen pár standardek. Jednu z nich využil Martin Fischer, jenž se výborně zorientoval ve vápně a pěkným gólem nás poslal do vedení. Druhý poločas byl pro diváky trochu atraktivnější, urodily se tři nebo čtyři šance, ale já jsem rád, že se žádná neujala, takže jsme dotáhli zápas do vítězného konce a odvezli si tři body. Po dlouhé době jsme narazili na soupeře, který nás chvílemi dokázal dostat pod tlak. Museli jsme řešit jiné činnosti než obvykle, a takový zápas dá hráčům mnohem víc, než když vyhrajeme pět šest nula.“

N. VES – ŽABOVŘESKY 3:2. František Kukla, trenér Žabovřesk: „V první půli se nám povedlo zhustit střed hřiště a hrát vyrovnaně, bohužel ve druhé půli jsme dostali během dvou minut dva slepené góly a prohrávali jsme 0:2. Ale kluci se zvedli, makali a vyrovnali jsme na 2:2 – i díky tomu, že domácím byl vyloučen hráč. Situace se bohužel otočila, byli nám vyloučeni dva hráči. Vymyšlenou penaltu naštěstí domácí poslali vedle, jenže v poslední minutě se nedohodli gólman se stoperem, domácí útočník oba přehlavičkoval. Je to velká škoda. Nevím, s kým příště nastoupíme . . .“

KAPLICE – ČT. DVORY B 4:2. Karel Lískovec, trenér Čt. Dvorů B: „Domácí béčko mělo čtyři hráče z áčka. Od 12. minuty jsme prohrávali vlast〜ním gólem Korandy. Ve 20. minutě jsme dostali gól na 2:0. Do poločasu jsme brankami Bohdala a Zimandla vyrovnali. Do 60. minuty jsme drželi jakž takž krok, ale pak musím uznat, že nás Kaplice přehrávala a v 85. a 90. minutě dala dva góly. Pendlové včetně dvou Pulců a Lesňáka, autora dvou branek, byli znát.“