České Budějovice – V lize fotbalových juniorů se ani jednomu ze dvou jihočeských týmů zatím příliš nedaří: Táborsko je po 8. kole v tabulce poslední, Dynamo s jediným vítězstvím sedmnácté.

Asistent trenéra Karel Vácha po remíze juniorky Dynama s Varnsdorfem netajil svou nespokojeností. | Foto: Foto: Jan Škrle

Jihočeši neuspěli ani v minulém kole: Táborsko padlo v Hradci Králové 3:1 a Dynamo se rozešlo s Varnsdorfem doma nerozhodně 1:1.

„Jsme zklamaní, neboť jsme dnes chtěli a také měli získat všechny tři body, a to se nám nepodařilo," vraštil čelo trenér Karel Vácha, jenž spolu s Jiřím Lerchem juniory Dynama vede. „Zápas se přitom vyvíjel dobře, když hned na začátku byl hostům vyloučen za faul na Martina Helda stoper a soupeř hrál v deseti. Jenže my početní převahu nedokázali využít a naopak jsme dostali gól. Sice jsme se štěstím vyrovnali, vítězný gól už se nám ale bohužel vstřelit nepodařilo," litoval Vácha, jedním ale dodal: „Není divu, nedokázali jsme si prakticky vytvořit ani jednu stoprocentní šanci. Výjimkou bylo jen břevno, které jsme trefili po standardní situaci," zmínil Duranovu hlavičku do břevna v 86. minutě. „Hlavně směrem dopředu naše hra zůstala za očekáváním. I gól, co jsme dostali, byl zbytečný," měl na mysli penaltový Schertlerův zákrok. „Bylo to v prostoru, kde ten faul nic neřešil. Byla to velká chyba, ale mrzí to jistě i samotného hráče," uzavřel Karel Vácha.

Na individuální chyby doplatili v Hradci i mladíci Táborska. „Pozitivní je, že jsme opět s mladou sestavou sehráli vyrovnané utkání. Bohužel však soupeř potrestal naše individuální chyby," uvedl pro klubový web trenér Zbyněk Jaroš. „Hned na začátku druhé půle Bouška neuhlídal Kávu a bohužel to byl ten rozdílový gól. V závěru se domácí jen bránili, ale stačili jsme jen korigovat na 3:1," shrnul trenér juniorky Táborska.

Liga juniorů pokračuje vloženým kolem už dnes: Táborsko – Třinec (15 na Soukeníku), Ostrava – Dynamo (13).





Obrovské zklamání, lomil rukama trenér Horejš





Devatenácka Dynama v 8. kole I. ligy dorostu prohrála doma s Bohemians 0:1 a v tabulce se přiblížila nebezpečnému pásmu.

„Obrovské zklamání, protože to, co jsme tady v prvním poločase předvedli, bylo nedůstojné jménu našeho oddílu. Nikdy se nesmířím s tím, aby si někteří kluci mysleli, že si to sem přijdou jen odchodit, že se nemůže nic stát," nebral si servítky trenér David Horejš, jenž spolu s Petrem Skálou naděje Dynama vede.

Oba trenéři si zřejmě o přestávce řekli v kabině své, protože po změně stran šel výkon týmu znatelně nahoru. „Musel jsem zvýšit hlas a měl jsem velké výtky. Nikdo si nemůže přece myslet, že sem bude chodit jako do nějakého zájmového kroužku. To je dorazový dorost, odtud by se mělo chodit do A-týmu," připomněl kouč, dle něhož zlepšení po půli bylo patrné, nicméně na body to stejně nestačilo. „Kluci po půli zapnuli, bohužel jsme dojeli na proměňování šancí. Za stavu 0:0 jsme měli stoprocentní příležitost, tu ale bohužel Tesař neproměnil. Takové šance by se měly dávat," vrtěl hlavou trenér dorostenců Dynama. „Na dovršení všeho zlého nám pak Bohemka z jednoho brejku dala gól, který jí stačil k vítězství."

Pohled do tabulky skutečně není vůbec radostný. „Toho si jsme dobře vědomi, ta situace není dobrá," nikterak se svým zklamáním Horejš netajil.

Sestava Dynama U19: Rotbauer – Řezáč, Havel, Tomášek (90. Frnoch), Vaněk – Janoch – Bálek, Mácha (64. Otepka), Chylík, Tesař (60. Krejčí) – Markytán (74.Pasecký).

Teď Dynamo U19 hraje dvakrát venku: v sobotu v Liberci, ve středu v Olomouci.