O dobou náladu se stará i Jan Šuník, který se vlastně v roli provozovatele hospody přímo na hřišti stará o žaludky hráčů. O fotbale ve Frymburku má naprosto dokonalý přehled.

"Máme dobrého správce," chválí bez zaváhání Dušana Račáka. "Říkáme mu Špalda. On tady tráví hodně času." A na kvalitě hřiště to je vidět. V minulosti nebyl trávník u Lipna bůhvíjaký, teď před milou tribunou pažit velmi solidní úrovně. "Vypadá to tady takhle hlavně díky Špaldovi. Hřiště se dělalo před sezonou, daly se do něj peníze, určitě se jeho kvalita zvedla. je to díky fotbalistů, díky obci, která pomáhá finančně." Teď ještě aby se udržely zlepšené výsledky A týmu, který hraje krajskou I. B třídu.

Městys Frymburk i s okolím sahá počtu obyvatel 1200 - 1400. A hraje krajskou soutěž. "Hráli jsme i A třídu, z té se pak spadlo," vypočítává Jan Šuník. "Diváci tu na fotbal chodí, mají tu fotbal rádi, přijdou, i když se teď třeba nedaří."

Dobrou zprávou pro Frymburk je zájem mladých fotbalistů a dokonce dětí ve věku přípravky. "Tady se hodně fotbal preferuje," souhlasí muž, který má své místo u pípy v hospůdce přímo u hřiště. Jan Šuník by si dokázal představit, že se hráči po zápase všichni vydají přímo do hospody, aby rozebrali dění na hřišti. "Někdo jde sem, někdo jinam, někdo jede domů, dřív to bývalo trochu jinak," poznamenal. Přesto drží ve Frymburku zajímavou věc. "Chlapi tu mají společnou večeři," vypráví Jan Šuník o rituálu, který se možná precizně nedodržuje ani v prvoligových týmech. "Daji si pivko, mladí nějakou limču," usmívá se vždy dobře a optimisticky naladění frymburský patriot. Ze hřiště je vidět přímo na lyžařskou sjezdovku. Na Martu.