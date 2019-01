České Budějovice - Nejlepší český reprezentační kanonýr Jan Koller zasáhl rovněž do kvalifikace na fotbalové mistrovství světa 2010 v Jihoafrické republice

DINO. Účastník mistrovství světa v Německu Jan Koller si v současnosti občas zahraje za rodnou Smetanovu Lhotu. | Foto: Václav Pancer

Do historie světových fotbalových šampionátů se nesmazatelně zapsal jihočeský rodák Jan Koller. S fotbalem začínal ve Smetanově Lhotě a místní na jeho dětství dodnes vzpomínají. Jako například dnes pětapadesátiletý zemědělec Miroslav Sybal, který se před lety svěřil na tradičních trzích na Piaristickém náměstí našemu Deníku. „Pěstoval jsem ředkvičky a Honza Koller mi na ně chodil. Když mu bylo šestnáct, vždycky jsem ho načapal na poli. Pěkně po těch ředkvičkách vyrostl," vzpomíná Sybal na nejslavnějšího rodáka ze Smetanovy Lhoty.

A jeho vysoká postava později zaujala fotbalové trenéry. Ne náhodou získal přezdívku „Dino" podle obrovitého druhohorního plaze.

V Milevsku, kde hrál divizi, si ho vyhlédla v roce 1994 pražská Sparta. V slavném pražském klubu odstartoval svou profesionální kariéru.

V národním týmu Koller debutoval 9. února roku 1999 a hned vstřelil branku. Bylo to v přátelském utkání proti Belgii, který jsme vyhráli 1:0.

V roce 2006 si zahrál na mistrovství světa v Německu. Svěřenci trenéra Karla Brücknera veliké očekávání nenaplnili. Ani zdaleka nenavázali na poslední úspěšné vystoupení ještě federálního výběru, který se v roce 1990 probojoval v Itálii do čtvrtfinále.

Český národní tým přitom vstoupil do turnaje v Německu výborně. Výhrou 3:0 nad USA, kdy se už v páté minutě trefil Koller a po něm dvakrát dirigent Rosický. Jenže další zápas s Ghanou již Češi nezvládli a prohráli 0:2. Zraněného Jana Kollera tehdy nahradil jiný dlouhán Vratislav Lokvenc, ten však byl v útoku bezzubý.

Češi pak prohráli 0:2 také s Italy a světový šampionát pro ně skončil. Jan Koller pak v reprezentaci nastupoval až do evropského šampionátu ve Švýcarsku a zde svou bohatou reprezentační kariéru zakončil zápasem proti Turecku. Ve střeleckém zápisu opět nechybělo jeho jméno.

Po derniéře však byl Jan Koller smutný. Jeho gólový příspěvek na výhru nestačil a výborně rozehraný zápas česká reprezentace s Turky ztratila po prohře 2:3. Po zápase jen těžko hledal slova. „Takový je fotbal," utrousil jen.

Češi se do čtvrtfinále neprobojovali a s evropským šampionátem se rozloučili předčasně. A Jan Koller se oficiálně loučil s reprezentačním dresem. Za národní tým odehrál devadesát zápasů a nastřílel padesát pět gólů.

Koller se poté soustředil na klubovou kariéru. Z francouzského Monaka přestoupil do bundesligového Norimberku. Norimberk však sestoupil a Koller se stěhoval ještě v téže sezoně do ruské nejvyšší soutěže. V dresu Samary ožil natolik, že dokonce začal uvažovat o svém návratu do reprezentace. Ve hře byla česká účast na mistrovství světa 2010 v Jihoafrické republice. „Kdybych byl osloven, přemýšlel bych o tom. Záležet bude také na novém trenérovi a mojí formě," říkal Koller Deníku Sport před kvalifikací na světový šampionát.

K jeho návratu skutečně došlo 5. září 2009 v kvalifikačním zápase proti Slovensku. Utkání skončilo 2:2 a bylo pro Jana Kollera skutečně posledním za národní tým.

Dnes už hraje Koller fotbal jen pro radost. S rodinou žije u Azurového pobřeží v Monaku a k soutěžním zápasům si občas odskočí do rodné Smetanovy Lhoty, která hraje I. B třídu. „Je především obrovským přínosem pro naše mladé hráče. Začíná to už jeho rozcvičkou, která je na profesionální úrovni. Jeho přístup k fotbalu je stále vynikající," vyzdvihuje přínos bývalého reprezentanta trenér Smetanovy Lhoty Petr Lexa.

Na hřišti se dodnes s Kollerem potkává i jihočeský fotbalový expert Vlastimil Vlášek, který nastupuje ve stejné soutěži za konkurenční Boston Kluky. „Klobouk dolů jaký Dino je. Každý zápas se s ním chce vyfotit sto padesát lidí a on vše absolvuje s úsměvem," smeká před Janem Kollerem Vlášek.