Olešnice - Sokol už nehraje v azylu. Zjara se vrací na vlastní hřiště, které prošlo rekonstrukcí.

Petr Fiala je na hřišti přirozenou autoritou, ačkoli už dnes má na hřišti jiné povinnosti než střílet góly jako zamlada. | Foto: Deník/ Michael Kalinics

Rok a půl trval fotbalový půst v Olešnici! Skončí tuto neděli v 15 hodin.



Mužstvo Sokola po dobu rekonstrukce svého hřiště nastupovalo k domácím zápasů nejprve ve Slavči u Trhových Svinů, a když sestoupilo z I. B třídy do okresního přeboru, odehrálo kompletní podzimní sezonu 2011 na hřištích soupeřů. Teď se konečně vrací domů a zůstane tam celé jaro.



„Zaplaťpánbůh!“ nemůže se dočkat vedoucí mužstva Stanislav Buřič. Fotbalisté se těší na zápasy na novém trávníku. „Je nejvyšší čas vrátit se domů, už toho bylo příliš,“ líčí Buřič. Cestování na tréninky i venkovní zápasy bylo únavné, nemluvě o hodinách brigádnických prací v areálu, kde finišují přípravy na nedělní šlágr s Planou. „Dvakrát týdně dojíždět trénovat,k tomu jednou dvakrát jít na brigádu a ještě o víkendu hrát zápas, to se dá těžko skloubit dohromady,“ podotýká vedoucí mužstva.



Olešnice už ani neví, jaké to je mít výhodu domácího prostředí. „Chybí diváci, ani atmosféra pak není taková, jaká bývala,“ přikyvuje Stanislav Buřič. Teoreticky vzato, hlad po fotbalu by měl v Olešnici dosáhnout vrcholu v sobotu a hned v neděli jej příznivci mohou uspokojit tučným soustem – Sokol doma přivítá druhý celek tabulky!



Buřič věří, že fanoušci si najdou cestu na hřiště. Koneckonců stojí tam, kde stávalo, po terénních úpravách a zasetí nové trávy jen změnilo podobu. „Doufáme, že se přijdou podívat do areálu a rádi uvidí, co se všechno udělalo.“

Rekonstrukce si podle Stanislava Buřice vyžádala náklady ve výši asi 700 tisíc korun.



Do nedělního startu okresního přeboru zbývá Olešnici dodělat poslední úkony. „Natírali jsme branky, napínali sítě, ještě budeme šroubovat lavičky a lajnovat hřiště. Všechno není ideální, ale už je třeba, aby se hrálo!“ popisuje vedoucí mužstva hektické přípravy.



Premiéra se se prý obejde bez velkých oslav. „My jsme hlavně rádi za to, jak to je, a za pochodu budeme věci vylepšovat. Budeme dělat oplocení, novinkou je vrt na vodu – už jsme rozvedli zavlažování, budeme moci kropit. Voda, to byl u nás velký problém. Hodně práce je ještě před námi, ale fotbal už chceme hrát doma,“ zdůrazňuje Stanislav Buřič, jenž cítí, že fotbal coby lidová zábava obci poblíž Trh. Svinů chyběl.



U kormidla v zimě zůstal trenér Marek Fencl. K přípravným duelům tým dojížděl na umělku do Třeboně, trénoval ve Sportovní hale v Horní Stropnici a dle počasí vyrážel na výběhy po Olešnici a okolí. „Podmínky byly poněkud bojové. Tím, že teď budeme doma, se i příprava zlepší,“ věří Stanislav Buřič.



Do jarní části vstoupí Olešnice s oslabeným kádrem. Kapitán a tahoun celku Kačírek zamířil na hostování do Kaplice. Další opora, brankář Teringl, o kterého se zajímaly Čtyři Dvory nebo Slavia Č. Budějovice, si poranil koleno a momentálně po operaci rehabilituje. Ale to není vše…



Poraněná kolena si vyžádala operaci i v případě Lechnera a Matušky a zatím jako poslední se podrobil zákroku na noze Ondřej Stodůlka!



Jaro v okrese ani nezačalo a olešnická marodka je plná. „Teď, když jsme dali dohromady hřiště, se nám manšaft skoro rozpadne,“ lomí rukama Stanislav Buřič, ale ujišťuje, že Sokol dá zdravou jedenáctku dohromady. I s pomocí Fabiána s Dvořákem, kteří přišli ze Spartaku T. Sviny.



„Do branky se místo zraněného Teringla postaví Pavel Farkota. Přijede kvůli tomu z Prahy, kde pracuje,“ uzavírá Stanislav Buřič jarní pohlednici z Olešnice.