Před finálovým duelem Ligy mistrů přichází exkluzivní rozhovor s Davidem Lafatou v pořadu Hvězdy v prachu. Lafata odhalí zákulisí fotbalové kariéry a prozradí, který trenér na něj měl největší vliv. U tohoto článku najdete videopozvánku na pátek. Do Olešníka přijede Sparta!

David Lafata zve do Olešníka na velký zápas. 31.5. přijede Sparta | Video: Deník/ Kamil Jáša

Už se to blíží. Nový díl pořadu Hvězdy v prachu vyjde přesně v den, kdy se fanoušci budou těšit na finále Ligy mistrů. Hostem bude jeden z nejlepších fotbalistů, který pochází z Jihočeského kraje, střelec David Lafata. "Tolik už nehraju, máme mladé hráče," ukazuje soupisku Olešníka v krajském přeboru.

Teď má jiné starosti. V pátek totiž do jeho Olešníka přijede pražská Sparta! "Zahrajeme si fotbal proti legendám Sparty, ta přijede s hráči, se kterými jsme byl v jednom týmu," říká "Lafi".

Zápas, který se uskuteční 31. května, podpoří rodinu zasaženou těžkým osudem. Hvězdy Sparty a místní talenti slibují nezapomenutelné sportovní odpoledne. Akce začne už v 16.00, v 17.30 zazní píšťalka v hlavním utkání. Nejprve starší žáci Dubného nastoupí proti žákyním Dynama České Budějovice. "Aby to mělo nějako kulturu, pozvali jsmer také dívky," usmívá se Lafata, který zve do Olešníka fanoušky sportu ze širokého okolí. "Budeme rádi, když přijdou, veškerý výtěžek ze vstupného i z občerstvení bude věnován konkrétně na pomoc jedné rodině. Jsou to Němcovi z Oslova u Písku, protože osud se s nimi opravdu nemazlil, zejména s jejich synem, a chtěli bychom jim pomoci," dodal bývalý reprezentační fotbalový útočník David Lafata.

V sobotu vyjde nový díl pořadu Hvězdy v prachu. Přesně v den, kdy se fanoušci večer budou dívat na finále Ligy mistrů. Podívejte se na video u tohoto článku na malou ochutnávku. Už v sobotu Lafata řekne, který trenér v jeho kariéře pro něj znamenal nejvíc!