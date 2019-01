Jižní Čechy - Pokud předpokládaný návrat zimního počasí neudělá podobně jako před dvěma týdny fotbalistům v kraji čáru přes rozpočet, odstartuje o tomto víkendu na jihu Čech dvěma atraktivními zápasy druholigové jaro.

Táborsko v sobotu od 15 hodin změří na stadionu Kvapilova své síly ve šlágru s vedoucí Opavou, Dynamo se v neděli od 17 hod. utká na Střeleckém ostrově s Olympií Praha.

Sobotní zápas na přestavovaném stadionu v centru Tábora bude pro fotbalové fanoušky z města i širokého okolí velkým svátkem, Opava totiž přijíždí k Jordánu jako kandidát na postup do I. ligy číslo jedna. Svou výbornou formu Opavané potvrdili před týdnem v Sokolově, kde s Horváthovými svěřenci vyhráli jasně 3:0. „Dát tři góly venku, to je super vizitka,“ pochvaloval si v rozhovoru pro klubový web útočník Václav Jurečka, jenž skóre zápasu prvním gólem otevřel. „Hlavně jsme po dlouhé době udrželi nulu vzadu.Polevit nesmíme ani v Táboře, druhá liga je vyrovnaná, může se stát cokoliv,“ upozornil Jurečka.

Opavští trenéři po hladké výhře v Sokolově nebudou mít důvod sahat do sestavy, chybět ale bude Tomáš Jursa. „Má čtyři žluté karty, takže v záloze dostane šanci se ukázat velezkušený Pavel Zavadil,“ sdělil trenér Roman Skuhravý.

Fotbalisté Táborska jarní část sezony zahájili v Příbrami porážkou 1:3, s jedním z favoritů na postup ale neodehráli špatnou partii. „Na začátek jara máme dva nejtěžší možné soupeře, hrajeme s prvním a druhým týmem tabulky. Nedá se ale nic dělat, musíme se s tím poprat,“ krčil rameny trenér Roman Nádvorník, jenž bude v sobotu postrádat vykartovaného Nešického a zraněného Myslivečka. „To je citelné oslabení, ale zkusíme favorita zaskočit a doma bodovat,“ podtrhl kouč FCT.

S cílem zvítězit půjdou do nedělního utkání s Olympií fotbalisté Dynama. „Chceme odčinit nešťastnou porážku z Hradce, která nás všechny moc mrzí,“ ujistil trenér David Horejš, dle něhož jeho tým byl v Hradci po celý zápas lepší, soupeř ale vytěžil z minima maximum. „Gólem v nastavení jsme nakonec přišli i o jeden bod, musíme ale jet dál, ta prohra nás nesmí položit. Musíme se z toho poučit a makat dál,“ zdůraznil kouč Dynama, jenž si je ale dobře vědom, že pokud jeho tým má dál bojovat o špičku tabulky, moc bodů ztrácet si už nemůže dovolit. „Proto teď doma s Olympií chceme v každém případě získat tři body,“ má jasno Horejš.

Pražany ale hráči Dynama nepodceňují. „Rozhodně nás nečeká nic jednoduchého, Olympia teď doma hrála nerozhodně s Třincem, bodů má dost a bude tady hrát v pohodě. Je to těžký soupeř, nevyzpytatelný a nemá tady co ztratit. Nicméně my chceme vyhrát a já věřím, že kluci pro to udělají maximum,“ uzavřel Horejš.

Byť na neděli předpověď počasí avizuje návrat mrazů, hrát by se v Č. Budějovicích mělo. „Ve čtvrtek jsme prvně od roku 2013 zapli vyhřívání hrací plochy. Cílem je nedělní duel za každou cenu sehrát,“ uvedl sekretář Dynama Milan Čadek.

Ve III. lize míří oba jihočeské týmy ven: Čížová v sobotu na Vyšehrad (10.15), Písek v neděli do Benešova (15).

V divizi jsou v kraji dva zápasy: Soběslav v sobotu hostí Sedlčany (15) a Jankov v neděli hraje s Aritmou Praha (15). Další dva celky hrají venku: Roudné v sobotu v Dobříši (15), Č. Krumlov v neděli v Březové (10.30).

V lize juniorů jednadvacítka Dynama hraje v pondělí v Praze se Slavií (11), dorost Dynama má volno.