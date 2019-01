České Budějovice – S cílem bodovat, a to nejlépe za tři body, fotbalisté Dynama jeli k sobotnímu utkání II. ligy do Sokolova. Jenže vraceli se zklamaní a s prázdnou. Stejně dopadli i fotbalisté Táborska v Mostu.

Michal Klesa měl v závěu šanci vyrovnat, branku Sokolova však překopl. | Foto: Deník/ Zdeněk Plachý

„Jeli jsme sem minimálně neprohrát," potvrdil na pozápasové tiskovce trenér Dynama Luboš Urban. „Jenže gól jsme nedali, zatímco domácí ano, proto vyhráli," neskrýval své rozladění budějovický kouč.

Hosté přitom důležitý zápas rozehráli slušně a měli v úvodu několik náznaků solidních příležitostí. Ve 12. min. kopal po faulu na Machovce trestný kop kousek za vápnem Brunclík, trefil ale jen zeď. Deset minut nato po Hanzlíkově centru výborně vypálil Linhart, jeho tvrdou střelu ale brankář Krbeček fantasticky vyrazil.

Gól mohli dát i domácí, Šamánek ale po Glaserově centru z dobré pozice hlavičkoval těsně vedle tyče.

„Na šance to v první půli, která byla oboustranně opatrná, bylo 1:1," uznal Urban.

Půl hodiny před koncem byl za ostrý faul na Deliho zezadu vyloučen Machek, jenže Jihočeši půlhodinovou přesilovku nejen nevyužili, ale naopak v ní sami inkasovali, když se po rohu dokázal hlavou prosadit Vondráček. „Ta červená karta byla dle mého soudu udělena dost přísně, nám ale paradoxně pomohla," liboval si trenér Sokolova Aleš Jindra, zároveň však připustil, že vítězná branka nebyla výsledkem nějaké nacvičené akce. „Byl to šťastný gól, míč tam propadl a Vondráček se o něj porval."

Po Machkově vyloučení sice hosté měli více ze hry, snad až na Klesovu střelu z voleje v závěru utkání, kdy záložník hostí Krbečkovu bránu vysoko překopl, si ale žádnou větší možnost nevypracovali.

„Po tom vyloučení to Sokolov hodně zatáhl, s tím každé mužstvo má problémy," krčil rameny kouč hostí, své hráče tím ale nehájil. „Měli jsme být trpěliví a zkoušet to přes kraje. Místo toho jsme ale gól my inkasovali," litoval Urban.

Závěrečný tlak na výsledku už nic nezměnil. „Stáhli jsme to na tři beky, Lengyel šel dopředu, ale když první míč vyhrajeme, ale odražené balony nemáme, veškerá snaha přijde vniveč," posteskl si kouč.

Jít do jara s přáním co nejrychleji smazat ztrátu na postupové příčky a místo toho už ve druhém zápase prohrát, to je pořádná rána do vazu. „Máme teď v pátek doma Hradec a musíme ho porazit. Když se to nepodaří, můžou být problé- my," uzavřel Luboš Urban.

Sokolov – Dynamo Č. Budějovice 1:0 (0:0) - Branka: 69. Vondráček. ŽK: Vaněček, Glaser, Kuzmanovič – Jan Hála, Martin Hála, Machovec, Brunclík. ČK: Machek (58.). Diváci: 980. Rozhodčí: Pechanec – Hrabovský, Kotík. Sokolov: Krbeček – Blažek, Hruška, Vondráček, Dřížďal – Schut (89. Ivasko), Čada – Machek, Glaser, Vaněček (90. Hrubý) – Šamánek (74. Kuzmanovič). Dynamo ČB: Křížek – M. Hála, Lengyel, Deli, Hanzlík (72. Hurka) – Klesa, Herzán, Brunclík, J. Hála (66. Chmelo), Machovec – Linhart.





Dvě minuty před koncem přišli i o bod





Most – Fotbalisté Táborska jeli do Mostu jako lídr tabulky, neměli to v Mostě ale jednoduché a nakonec tam padli.

Most v prvním jarním kole prohrál ve Zlíně 2:1, ale proti vedoucímu týmu tabulky se jeho hráči chtěli vytáhnout. Pro diváky navíc byl tahákem i návrat Petra Johany do mosteckého dresu

Domácí zahrozili už ve 2. minutě, kdy se Jiří Procházka dostal na malém vápně k míči, pomezní však odmával ofsajd. Severočeši i nadále svého soupeře tlačili a v první čtvrthodině měli více ze hry, do vyložené příležitosti se ale nedostali a hosté postupem času hru v poli vyrovnali, nicméně ani oni si šanci nepřipravili.

Také ve druhé půli domácí začali aktivně, jenže gól dalo Táborsko: v 53. minutě si naběhl do vápna Vukadinovič, obešel i brankáře Belaně a hokejovým blafákem do prázdné branky skóroval – 0:1!

To bylo slibné, jenže už deset minut nato střelu Rosenda sice Toma vyrazil, ale proti Surynkově dorážce už byl bezmocný – 1:1. I bod z Mostu by měl cenu, nakonec ale hosté přišli i o něj, když se dvě minuty před koncem trefil po centru Jakovleviče hlavou Jiří Procházka.

Most – Táborsko 2:1 (0:0) – Branky: 63. Surynek, 88. Jiří Procházka – 53. Vukadinovič. ŽK: Surynek, Johana, Jan Procházka – Presl, Džafič, Vukadinovič. Diváci: 587. Rozhodčí: Paták – Štěrba, Kotalík. Most: Belaň – Surynek, Nečas (84. Veselý), Rosendo, Běloušek, Jan Procházka (62. Jakovljevič), Jiří Procházka, Šlapák (65. Vojta), Nguyen, Řehák, Johana. Táborsko: Toma – Kotrba, Mráz, Ciferský, Štrbák – Šiml – Džafič (86. Rabiňák), Javorek, Vukadinovič, Presl (73. Hric) – Strnad (58. Musiol).





Výkon nebyl špatný, nicméně farma opět padla





Minulý týden strakonická farma Dynama do jarní části ČFL vstoupila slibným výkonem s béčkem Sparty na Strahově, domů však jela bez bodu. Špatně mladíci Dynama nehráli ani v sobotu na Složišti, jenže body si opět vezl jejich soupeř…

Hlavně v první půli přitom i bez pendlů z áčka byla farma lepší a její hráči měli i některé dobré šance (3. Schertler pálil po Kadulově uličce vedle, 34. Radouch po zblokované střele Kaduly překopl), gól ale dali hosté). Těsně před půlí Petráň po Radouchově rohu a Kadulově teči po zásluze vyrovnal, šest minut před koncem ale Roubal po brejku hlavou zajistil šťastnou výhru hostům.

„Nic vyčíst týmu nemohu, konečně jsme i na balonu byli silnější než soupeř, který ale byl ve finální fázi šťastnější," litoval trenér Rudolf Otepka.

Strakonice – H. Měcholupy 1:2 (1:1) – Branky: 44. Petráň – 34. a 84. Roubal. ŽK: Slavík. Diváci: 50. Rozhodčí: Šedivka – Vodrážka, Dujsík. Strakonice: Hajdušek – Lerch, Viták, Petráň, Havelka – Radouch, Kadula, Slavík, Čadek (87. Tušer), Staněk – Schertler (76. Vaněk).