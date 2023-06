Asi jste zaznamenali nepříjemnou fotbalovou kauzu v Jankově. Rozhodčí velmi hrubě chybovali, vedení krajského fotbalu reagovalo na základě videozáznamu bleskurychle. Dokonce všichni tři rozhodčí už na listině sudích nejsou. Na video se znovu můžete podívat u tohoto článku.

Vedení krajského svazu reagovalo okamžitě. Tři fotbaloví rozhodčí, kteří svým mizerným výkonem ovlivnili skóre zápasu, už v KP nejsou rozhodčími.

Trapná kauza vzbudila a dál budí nevídané vášně. V celém kraji. Ozval se hráč, který působil v Jankově, ale už tam není. Přiřadili jsme archivní fotografii k článku. "Není mi příjemné, že jsem s kauzou spojován, nechci na té fotce být," napsal Lukáš Voráček.

V diskuzi pod článkem se objevilo jméno Jana Jílka. Ani jemu se to nelíbí. Není divu. Penalta ospískaná po hodině hry byla opravdu jen pro silné povahy. Jílek nechce mít s celou kauzou nic společného, vůbec nechce být do velkého fotbalového průšvihu zatahován. Tady je zmiňovaná diskuze pod článkem (jména v diskuzi jsou a mohou být smyšlená, škoda, že někteří pisatelé nemají dost odvahy na to, aby se podepsali vlastním jménem):

Zdeněk Sirůček (236517): Myslím si, že rozhodčí Mach a jeho kouzelné sluchátko udělalo svoje. Penalta vymyšlená, z dvou ofsajdů na videu ani jeden, prostě "pochvala" za perfektně odvedenou práci v souladu se zadáním ;-) Nic nového v našem fotbale.

(150154): Proč nenapíšete, kdo za tím stojí? Vždyť pan Jílek si to uměl pohlídat už v lize, tak si to hlídá i doma v Jankově. To je opravdu hnus, být hráčem Jankova tak tam taky okamžitě skončím.

Vlado Stoker (20071): To tedy nevidí jen slepý, stačí si to pustit víckrát a sledovat, odkud hráč vybíhá. Ale když může Sparta na jaře kopat x penalt v nastavení, proč by si to neužil i Jankov. Kapříci evidentně připluli…

Ozvali se nejen fotbaloví fanoušci a fotbalisté z Jankova, ale také z Prachatic. Bývalý výborný ligový hráč Pavel Babka není spokojený s článkem v Deníku, ve kterém se doslova píše: "Prachatice nejspíš z posledního místa sestoupí z krajského přeboru. Zaslouženě. Přestože si to v Prachaticích nemyslí. V tabulce fotbalisté z Prachatic mají jen 15 bodů, inkasovali 71 gólů. Ve většině zápasů ročníku 2022/23 podali velmi slabý výkon. Proto sestoupí."

Jeden z nejinteligentnějších fotbalistů nedávné ligové scény Pavel Babka zvolil slušnou formu a předal redakci své výhrady, na což má samozřejmě právo. To fotbalista Tomáš Kovář (není-li jeho jméno také podvrh) si vybral arogantní a ironický tón: "Chtěl bych Vám tímto poděkovat za skvěle napsaný článek k událostem v Jankově. Vaše nezaujatost a nezávislost v odstavcích, kde popisujete situaci a dění v tabulce. Ta je hodna nějaké ceny. Jste pašák. Snad Vám podobných nesedí v redakci víc. S pozdravem Kovář."

Srovnání faktů je ale neúprosné. Bude-li z KP sestupovat 1 tým, jsou největším kandidátem na sestup tři kola před koncem Prachatice. Budou-li dokonce z KP sestupovat 2 kluby, mají Prachatičtí ještě "větší šanci". Mimochodem přímo stránky prachatického klubu přinesly článek s titulkem: Tatran ve 28. kole přivezl jen bod z Protivína a domácí výhra Jankova se Semicemi ho přiblížila sestupu z KP

Na mizerné bilanci tradičního fotbalového klubu z Prachatic rozhodně nenese vinu nikdo jiný. Jen Prachatičtí. Tady je namátkou úvod sezony. První tři kola: Prachatice - Táborsko B 1:3, Třeboň - Prachatice 5:1, Prachatice - Týn 1:4…

A Jankov? Aktuálně je v tabulce předposlední. Celou sezonu hraje špatně. Hodně špatně. Příšerný výkon rozhodčích z neděle naznačuje, že minimálně tato výhra byla zvláštní. Následná jasná reakce Jč KFS je nejlepší odpovědí. Největší ostudou pro klub z Jankova je, že někteří hráči v tomto klubu nechtějí pokračovat. To samozřejmě nesnižuje hořkost Prachatických, ale ani to nezlepšuje jejich nejhorší pozici v KP tři kola před koncem.