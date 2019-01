České Budějovice – Ze dvou jarních kol vytěžili fotbalisté Čtyř Dvorů maximum bodů.

I když doma s Ledenicemi prohrávali, pěti góly otočili skóre a v dobré náladě mohou vyhlížet lídra tabulky: V sobotu přijede na sídliště SK Ševětín, který vystřídal v čele skupiny Dobrou Vodu!

'

Kdo dorazil až na druhou půli, o dost přišel. Těžko by uvěřil, že Ledeničtí, kteří mají na kontě hubených sedm bodů, si vůbec nevedli zle. „Je pravda, že měli poměrně dost šancí, po standardce jsme prohrávali. Ale ze čtyř šancí jsme tři proměnili a po krásných gólech jsme to byli my, kdo vedl 3:1," říkal spokojený trenér vítězů Robert Čepička.



V 57. min. Ledeničtí dostali jedinečnou možnost vstřelit kontaktní gól. Jan Pavlík si došel pro penaltu, míč si vzal Michal Bez, ale Patrik Sobolík jeho střelu k tyči vystihl!



V tu chvíli jako by hosté ztratili víru, že mohou zápas obrátit. „Ten moment, myslím, rozhodl," uvažoval Čepička, jehož tým dostal výhodu pokutového kopu v 80. min. a na rozdíl od soupeře ji využil. Vedl tak už o tři branky. „Závěr jsme zvládli."



Razítko na vítězství přidal nový muž v týmu SK Čtyři Dvory: host Milan Fatura. Ocitl se sám před vybíhajícím brankářem Mičanem a pečetil pro hosty krutý výsledek.



Čtyřdvorští se mohou smát, na jaře podruhé bodovali naplno. „Vyhráli jsme venku i doma. Co víc si přát?"

mnul si ruce trenér Čepička a připustil, že první půli by dle počtu šancí slušel třeba výsledek 3:3. „Kdyby hosté proměnili to, co měli… Ale hraje se na góly, a ty jsme dnes dali my," podotkl domácí kouč.



Po domácím duelu se Ševětínem se nesly o hře Ledenic pochvalné reference. O týden později si však Slavoj vezl z Českých Budějovic příděl. „Nakonec jsme vyhráli o hodně. Je to pro ně kruté, protože my góly dali, zatímco oni ne," poznamenal Robert Čepička, který nyní připravuje svůj tým na aktuálního lídra soutěže! „Jsme v pohodě, oni (Ševětínští) asi taky, když vyhráli. Přijede první manšaft tabulky a my uděláme maximum, abychom proti němu v příštím kole uspěli," slíbil trenér fanouškům.