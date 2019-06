České Budějovice - Obrovským úspěchem skončil pro hráče českobudějovického SKP v ročníku 2007 letošní ročník Ondrášovky, neboť se probojovali do TOP8. Neoficiálního mistrovství republiky se zúčastnilo 90 týmů a nejlepších 24 se dostalo do celorepublikového finále.

SKP České Budějovice. Nahoře zleva: trenér Václav Zdychynec, Tomáš Dvořák, Adam Sosna, Matěj Horčička, Antonín Profant, Jiří Gasseldorfer, Vladimír Kršík, trenér Václav Hrabík. Dole zleva: Ondřej Honzík, Dominik Plch, Matěj Kortan, Adam Malík, Jindřich Ma | Foto: Deník

Trenér Václav Hrabík: „Jako nenasazený tým jsme museli odehrát předkolo ve Strakonicích, které jsme s přehledem vyhráli a postoupili do kvalifikační skupiny A. V Benešově jsme nemocemi oslabený tým doplnili ročníkem 2008 a se štěstím jsme společně s Jihlavou a Táborskem postoupili do finálového turnaje na úkor Příbrami, Písku, Benešova či českobudějovického Dynama.“ Celonárodní finále se konalo v Šumperku a bylo rozděleno do čtyř skupin po šesti týmech. Do finálové osmičky tak postupovaly ze skupiny pouze nejlepší dva týmy, což se hráčům SKP podařilo a byli v pětici týmů se Spartou, Slávií, Pardubicemi a Opavou, které dokázaly obhájit loňskou účast v TOP8. Trenér Václav Hrabík: „Do Šumperka jsme vyrazili prakticky kompletní (bez Pepy Matouška ) a jeli jsme si fotbalový svátek skutečně užít.“ První zápas hráči SKP sice prohráli se Slavií Praha 2:3, i když 2:1 vedli, ale pak dokázali porazit 1.FC Slovácko a uhrát remízu s Football Tallent Academy Praha. Po vítězství s FC Vítkovice jim nakonec remíza s SK Kladnem stačila ve vyrovnané a těžké skupině na postup. Trenér Václav Hrabík: „První den jsme z těžké skupiny postoupili skutečně zaslouženě, klukům se opravdu dařilo a kromě prvního vyrovnaného zápasu se Slávií jsme v ostatních zápasech byli herně i na šance určitě lepší, hned po Slavii jsme ve skupině nastříleli i nejvíce branek.“ Druhým jihočeským zástupcem bylo na finálovém turnaji FC MAS Táborsko, které si na tak velké akci odbylo premiéru a rozhodně nezklamalo. V základní skupině si však vybralo nováčkovskou daň, neboť uhrálo dvě remízy a třikrát prohrálo 0:1. To hráči SKP začali v neděli Zlatou skupinu také dvěma remízami s Opavou a Pardubicemi a po nepovedeném prohraném zápase s Mladou Boleslaví porazili velmi nebezpečný Zlín. Na závěr turnaje pak prohráli vždy o gól s pražskými týmy Spartou a Duklou. Trenér Václav Hrabík:„Na začátku Zlaté skupiny jsme uhráli dvě cenné remízy, s Opavou jsme byli určitě lepším týmem, s Pardubicemi jsme zase my tahali za kratší konec. Jediné utkání, které hráči odchodili, hráli zcela bez zájmu a nakonec prohráli byl zápas s Mladou Boleslaví, zatímco nebezpečný Zlín jsme v zápětí jednoznačně přehráli. Po jednogólové porážce se Spartou, kde nás ovšem několikrát podržel jako ostatně v celém turnaji brankář Jakub Wehrberger, nás čekala v závěrečném zápase Dukla Praha. Loni jsme v posledním zápase za stavu 2:0 sahali po čtvrtém místu, ovšem soupeř vyrovnal a díky remíze jsme skončili osmí. I letos by nám vítězství v posledním zápase zajistilo čtvrtou příčku, remíza alespoň šestou, ale vedení 1:0 jsme ani tentokrát neudrželi a v nastaveném čase dostali dokonce i druhý gól, který nám zajistil obhajobu 8. místa. TOP8 nám již nikdo nevezme, hráče bych rád pochválil za skvělou reprezentaci SKP a moc bych chtěl touto cestou poděkovat i rodičům a fanouškům, kteří nás v sobotu hnali za postupem do Zlaté skupiny a v neděli ráno přijeli neohlášeně přes celou republiku další rodiče a fanoušci.“ Hráči Táborska pokračovali i v bronzové skupině remízami a porážkami 0:1, ale po výhře nad Spartou Brno obsadili nakonec 22. místo.