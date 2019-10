V důležitém zápase o posun ze dna tabulky FORTUNA:LIGY fotbalisté Dynama Č. Budějovice vyhráli v neděli doma s Bohemians 3:2.

Dynamo České Budějovice B - FC Rokycany | Foto: Deník / Redakce

Trenéři obou týmů ve svých předzápasových prognózách hovořili o svých soupeřích s respektem. „Předností Bohemians je zkušenost jejích hráčů. My ale víme, o co hrajeme a chceme urvat tři body,“ ujistil trenér Dynama David Horejš. „Pro nás je náročné každé utkání, viz to pohárové v Chlumci,“ připomněl trenér hostí nečekanou středeční prohru. „Budeme se ale snažit prolomit naši venkovní sérii bez výhry,“ zdůraznil Martin Hašek.