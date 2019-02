České Budějovice – Z mladíků Dynama možná budou specialisté na velké zvraty špatně se vyvíjejících duelů.

František Bambule v dramatu s Varsndorfem uniká hostujucímu Jiřímu Kabelemu. | Foto: Deník/František Panec

Před třemi týdny na hřišti Vltavínu necelou půlhodinu před koncem prohrávali 0:2, třemi góly ale výsledek otočili. Tuto neděli jim na tři góly, jimiž obrátili domácí zápas s Varnsdorfem z 1:3 na 4:3, stačila dokonce necelá čtvrthodinka…

Přitom Varnsdorf i na Střeleckém ostrově, kde juniorka Dynama nedělní zápas III. ligy mimořádně hrála, potvrdil oprávněnost svých ambicí na postup do II. ligy. „Fotbalisté Varnsdorfu tady dokázali, že jsou druzí v soutěži zaslouženě. Hráli sebevědomě a dobře, určitě své kvality prokázali,“ ocenil výkon soupeře trenér béčka Dynama Jiří Lerch.

Hostům se vydařil vstup do zápasu. Po necelé půlhodině v pohodě vedli 2:0 a na hřišti byli jednoznačně lepším mužstvem. „Bylo vidět, že Varnsdorf tady chce zápas rozhodnout hned v začátku, zatímco my byli až příliš ustrašení. Já ale i v té době věřil, že pokud se nám podaří dát rychlý gól, že bychom se zápasem mohli ještě něco udělat,“ řekl Lerch.

Ten gól, kterým by se jeho svěřenci vrátili zpátky do zápasu, díky Rakovanově ukázkové střele přes zeď z trestného kopu sice dali, jenže až po změně stran. Navíc hned vzápětí jim zasadil gólem na 1:3 ránu do vazu výborně hrající Jordák. „Klobouk dolů před mými hráči, že ani po třetím gólu nesložili zbraně,“ chválil své svěřence domácí kouč.

K fantastickému obratu zavelel Martin Jasanský, jenž v poslední půlhodině dvěma góly srovnal na 3:3 (přesnou ranou zakončil vydařenou akci střídajících hráčů Šibčice a Timma a poté chladnokrevně proměnil penaltu za faul Jakobovského na Timma).

Trenér Lerch měl šťastnou ruku, protože u zrodu Jasanského gólů byli dva střídající hráči. „Myslím, že nám střídání pomohlo, protože jak Filip Rein, tak Marián Timm i Zlatan Šibčič naši hru určitě oživili,“ pochvaloval si domácí kouč, jenž za nepříznivého stavu vsadil na ofenzivu a vystřídal beky Bakalu a Bambuleho. Ve druhém případě i pro zdravotní potíže: „Franta Bam〜bule nastoupil po výronu kotníku a už deset minut se hlásil o střídání, měl toho plné zuby.“

Jen na lavičce celý zápas zůstali zkušení exligisté Homoláč a Peroutka, takže jen pendlové Křížek a Mezlík měli nad dvacet let! „Úkolem juniorky je připravit mladé kluky tak, aby byli schopni v Dynamu hrát ligu. Mladí tudíž mají prioritu,“ vysvětlil Lerch, dle něhož třeba Karel Sláma, jenž na stoperu zaskočil za Homoláče, hrál v dorostu i v přípravě dobře. „Byť pro zranění teď dlouho stál, nevidím důvod, proč by neměl dostat šanci,“ krčil Lerch rameny.

Šťastné střídání završil další dorostenec Rein, jenž dvě minuty před koncem nechytatelnou střelou rozhodl. „Už ve třetím zápase potvrdil, jak skvělý fotbalista by z něj mohl být. Je technicky vybavený a vždy, když přijde na plac, hru oživí,“ podtrhl Lerch.

V neděli juniorka Dynama jede v dalším kole na Žižkov.