Bylo jaro roku 1985. Litvanovi bylo 24 let. S Dynamem České Budějovice oslavil postup do I. ligy. Na to se nedá zapomenout…

Památný návrat do ligy vybojovala parta, jejíž byl Litvan součástí, po předlouhých 37 letech. Dynamo tehdy také postoupilo do finále Českého poháru v roce 1985. Třetího dubna toho roku prohrálo Dynamo ostře sledované finále se slavnou pražskou Duklou 1:3.