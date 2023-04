Jankovský patriot Petr Maxa zná prostředí českého fotbalu naprosto dokonale. Především v nižších soutěžích. Proto říká: "Jsem spíš pro. Reorganizace by fotbalu měla pomoct. Je třeba, aby přišla změna," uvádí a okamžitě má po ruce i pádné argumenty: "Kvalita soutěží prostě šla v uplynulých letech hrozně dolů. To je fakt."

Zaniknout by měly divize, první třídy, nově pravděpodobně zůstanou ligy. Od první…až do osmé. "Pokud se reorganizace povede, mohlo by to být ku prospěchu. Výsledkem by mohlo být zkvalitnění fotbalu. Týmy teď mají opravdu hrozné problémy s lidmi. Pak hrají soutěžní zápasy třeba fotbalisté, kteří hrát už vůbec nemají, v okresech jsou to třeba čtyřicátníci. Reorganizace tedy může být prospěšná."