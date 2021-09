„Hezký turnaj, jsme rádi, že jsme zase vyhráli, i když to letos nebylo vůbec jednoduché,“ neskrýval radost lídr vítězného týmu a s osmi góly nejlepší střelec turnaje Petr Bouchal.

V boji o třetí místo rozhodl jediný gól o výhře Mondi Bupacu, ale vrcholem turnaj bylo dramatické finále. Favorizovaný Viscofan šel do vedení, ale soupeř vyrovnal a až do konce zápasu už se skóre přes šance na obou stranách nezměnilo. Rozhodnout tak musela až pátá série penaltového rozstřelu, ve které byli šťastnější obhájci prvenství.

Do finále spolu s Viscofanem postoupil Inos-servis, do boje o pomyslný bronz Mondi Bupac spolu s výběrem města České Budějovice. Tým Gastro Production nesezobl ve čtyřech utkáních ani bod a obsadil poslední pátou příčku.

Už v základní skupině naznačil Viscofan, že to myslí s obhajobou prvenství zcela vážně. Parta kolem zkušeného mazáka z divizní Soběslavi Petra Bouchala neztratila ani bod. „Sice nám někteří kluci chyběli kvůli zranění, ale vyhrát jsme rozhodně chtěli,“ lišácky se usmíval ostřílený matador.

Pětice týmů se střetla systémem každý s každým, první dva celky postupovaly do finále, další dva do boje o bronz, pro pátého účastníka turnaj končil.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.