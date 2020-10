Fotbalistu, který se po trávnících prohání s kapitánskou páskou, nemůžete přehlédnout. Zaprvé pro jeho vzhled, zadruhé pro velmi dobrou kopací techniku.

Vladimír Vochozka kope v žákovském družstvu v dresu Českého Krumlova. Umí vystřelit, dát gól, stejně tak ale dokáže pro své spoluhráče dobrou šanci připravit. „Jako malý jsem kopal do míče. Když jsem byl starší, chodil jsem se dívat na zápasy v Nové Vsi. Fotbal jako hra mě zaujala, proto jsem ho také začal hrát,“ popisuje urostlý chasník, který poprvé kopačky obul v Brloze. „Začal jsem hrát za tým FK Nová Ves-Brloh,“ upřesňuje. „Tam jsem hrál čtyři roky.“ V roce 2018 přestoupil do FK Slavoj Český Krumlov.

„V týmu FK Nová Ves-Brloh mám ještě teď spoustu kamarádů, potkáváme se při vyučování ve škole,“ připomíná místo, kde s fotbalem začínal. „Po přestupu do týmu Českého Krumlova jsem si vytvořil další kamarádství se svými novými spoluhráči,“ dokumentuje, že ve sportovním kolektivu nemá žádný problém.

Nastupovat může na několika postech. „Je to podle vývoje daného zápasu.“Trenér na něj spoléhá jako na stopera, nebo ho pošle na pozici defenzivního záložníka. „Ale vždycky do středu hřiště,“ usmívá se sympatický mladík. Na tréninku ho baví všechno. odpovědí vlastně ani nepřekvapí: „Víc mě baví střelba a také hra.“

A co ho nebaví?

„Když neposloucháme, tak musíme běhat kolečka navíc,“ prozrazuje to, co znají fotbalisté na celém světě.