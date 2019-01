České Budějovice – Starší dorost B v loňské sezoně přes veškeré úsilí neudržel na Dynamu českou ligu

Jiří Vlček není s výkony svého týmu na hřištích soupeřů spokojen. Proč, to ukázalo i českobudějovické derby na stadionu SKP. | Foto: Deník/Michael Kalinics

Apro klub to byla malá tragédie, protože znamenala pád do divize…



Velezkušený kouč mládeže Jiří Vlček má se svým týmem jasný cíl – vrátit druhou nejvyšší soutěž dorostu zpátky na Složiště.

Že to nemusí být jednoduchý úkol, naznačilo nedávné městké derby na stadionu SKP, kde se domácí na favorita vytáhli a vyhráli 1:0. „Venku jsme prostě poloviční a stačí na nás bojovnost, nejsme schopni dát gól,“ konstatoval Jiří Vlček.



Ten před lety, kdy Dynamo ještě nemělo vlastní tréninkové centrum, na hřišti SKP vedl do domácích zápasů prvoligový dorost. Předminulou sobotu si to městem namířil na stadion jako soupeř. Ani pro něj to nebyl typický zápas venku. „Je to derby, a to je vždycky zvláštní,“ připomněl. „SKP má plno kluků, kteří byli v Dynamu, vyhecovali se a bojovali. O to víc mě mrzí, že bojovnost na nás stačí a nedokážeme se proti ní prosadit,“ litoval trenér.



Zato doma je jeho tým suverénní. Složiště zůstává v divizi pro soupeře nedobytnou tvrzí, o čemž se naposledy přesvědčila poslední Vlašim. „Výkonem a výsledkem na SKP jsme si trochu pokazili celou podzimní sezonu, protože dosud jsme prohráli akorát v Benešově, ale to bylo z jiných důvodů. Tentokrát hráči nechali bojovnost v šatně a fotbalovost, která nás zdobila předtím doma s Příbramí, si s sebou na hřiště taky vůbec nevzali,“ konstatoval Jiří Vlček.



Ještě na jaře vedl mužstvo v první lize mladšího dorostu, kde obsadilo solidní 10. místo. Za normálních okolností by s ním hrál nyní českou ligu st. dorostu. Mezi elitou. „Odnesli jsme fakt, že se spadlo z české ligy dorostu, a tak hrajeme divizi,“ potvrzuje Jiří Vlček.



V uplynulém kole nahrály Dynamu do karet porážky vedoucí Příbrami B v Roudném a Sezimova Ústí v Rokycanech. „Doma vyhrajeme každý zápas, soupeře přehrajeme, ale venku jsme ještě nevyhráli. Remízy jsou málo, a proto na čelo ztrácíme,“ říká Jiří Vlček. Na lídra, béčko Příbrami, Dynamo hledí ze čtvrté příčky s pětibodovým odstupem. „Dáváme šanci všem hráčům, protože druhá liga by měla být rozšířena v příštím ročníku o šestnáct týmů. Takže i čtvrté místo v divizi vlastně je postupové,“ podotýká trenér Vlček.



Starší dorost A Dynama má na podzim starosti. Pohybuje se těsně nad ligovým dnem. „Já bych chtěl, aby někteří hráči našeho mužstva nahradili ty, kterým se v lize tolik nedaří,“ přeje si Jiří Vlček plnit roli rezervy, kam je možné kdykoli sáhnout.



Věří, že je reálné naskočit z divize do nejvyšší soutěže své kategorie a uspět v boji o místo v sestavě. „Na stoperu už hraje Radek Novotný a myslím, že je hodnocen vcelku kladně. O šanci si řekli Kabele a Malý, kteří nám na SKP chyběli, a ostatní je nedokázali nahradit. Hráči se do áčka pomalinku prosazují,“ poznamenal Jiří Vlček.

První dorostenecká liga, to byl dlouhá léta Vlčkův rajón, kde se pohyboval jako ryba ve vodě. V divizi se někdy sám diví, co všechno je možné. „Ve Vejprnicích jsme dali pět gólů, včetně penalty, a rozhodčí nám uznal jenom dva. Domácí tlaky jsou v téhle soutěži znát, a když navíc na kluky vyrukuje bojovný manšaft, tak najednou nevědí, co mají hrát. A to v první lize není možné, tam se musí od první do devadesáté minuty jezdit po zadku. Hráči se to musejí naučit,“ srovnává kouč, jenž až na divizní epizodu u béčka mužů Dynama vedl v klubu vždy mládežnické celky.



Když zavítá se svým týmem na cizí hřiště, sleduje u soupeřů zvýšenou motivaci. Kluby jako Roudné, Vejprnice, Benešov či SKP se chtějí na ligový klub vždycky vytáhnout, ať jde o přípravku, žáky či dorost. „V přípravných zápasech volíme záměrně těžší soupeře, aby si naši hráči zvykli. Už jsme ve středu hráli se Spartou, s Jihlavou. O to víc jsem zklamán, když se v některých zápasech nedokážeme přiblížit výkonům, jaké předvádíme proti lepším manšaftům,“ svěřil se Vlček.



V řadách fotbalistů SKP nastupují v divizi mladíci, kteří v Dynamu působili, a Jiří Vlček přiznal, že někteří jsou nadále v hledáčku. I když koučoval, stačil od lavičky během derby zaznamenat i jejich výkony! „Líbil se mi Paclík, své si odehrál Mertl, Wohlgemuth na místě stopera neudělal chybu, měl pár faulů. Tyhle tři pořád sledujeme a je spíš otázkou pro trenéra prvního dorostu, jestli je v zimě vezme do přípravy, protože jsou to dorazoví kluci, kteří letos v dorostu končí. Já osobně bych mu doporučil Paclíka i Wohlgemutha, aby oba šanci dostali, protože jak v útoku, tak ve středu obrany má naše áčko problémy,“ netají svůj názor ostřílený kouč ve službách Dynama ČB.